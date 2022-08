Horóscopo chino de hoy 16 de agosto: las predicciones para cada signo

Leer el horóscopo chino es como sentarse a hablar con alguien muy sabio, que, con sus palabras, te ayudará a tomar decisiones y saber qué es lo mejor para ti, pues gracias a sus planteamientos no te da solo predicciones de tipo adivinatorio, sino que analiza la energía del día y la forma como te favorece más.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero, ten en cuenta también tu día de nacimiento cuando vayas a buscar tu animal regente, pues, el año astrológico chino inicia el 4 de febrero. Por lo tanto, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior.

Este día estará regido por el buey de metal, lo que ocasionará retrasos e incumplimientos en nuestras actividades. Así que procura no comprometerte con fechas o tiempos, pues muy seguramente no podrás cumplir.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Llega a su final una etapa en la vida de las ratas. A nivel laboral, personal, sentimental… no importa de qué tipo sea, hoy la energía de los regidos por la rata se moverá a su favor, y aunque en un principio les parezca difícil este cambio, dentro de poco se darán cuenta que fue lo mejor para ellos y su entorno.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La inteligencia propia de los regidos por el buey, les permitirá brillar con luz propia y, sobre todo, convencer. Así que aprovechen su regencia y toquen puertas, presenten solicitudes y muestren sus capacidades. Las oportunidades no demorarán en empezar a aparecer. Por el contrario, si dejan pasar el día, el universo les cobrará su pasividad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La familia será el soporte de los tigres durante el día. No crean que pueden con todo solos, dejen ya de guardar por lo que están pasando y sintiendo y permítanse ser abrigados por el amor de sus seres más cercanos. Mañana amanecerán recargados y llenos de buenos consejos que deberán poner en práctica.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Un flechazo que no estaban buscando ni esperando hará que los conejos piensen en cambiar el rumbo de sus vidas. El amor, a veces tan esquivo y complicado, hoy le pondrá su mundo al revés. Pero es mejor que vayan con calma, piensen antes de actuar y sobre todo, estén seguros de que realmente quieren cambiar su vida por alguien. No es momento de lanzarse sin paracaídas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La energía de hoy es propicia para que quienes nacieron en los años del dragón pongan en orden sus documentos y trámites. Papeles que se acumulan en todos lados o, incluso, herencias que no se han querido iniciar. El día les ayudará a que todo salga de la mejor manera, así que no posterguen más.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Escuchar su voz interior y prestarles atención a sus ideas, es lo que les recomienda a las serpientes el regente del día. Su intuición estará agudizada y esto les permitirá percibir ideas de negocios novedosos y rentables. También les ayudará a darse cuenta de algo que está pasando al interior de su relación de pareja y que no habían querido aceptar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Hora de renovar. Desde cambios de look hasta mudanzas o cambio de trabajo, el caballo tendrá hoy la fortuna a su favor para que pueda mover su energía y salir de la rutina que lo está consumiendo. No teman y den ese paso que tanto han dudado, el buey les ayudará.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Con la energía del buey, su antagonista, en su contra, la cabra deberá ser muy cuidadosa este día. La recomendación es que evite emprender cualquier actividad nueva y, sobre todo, sea muy puntual con todos sus compromisos de hoy. Cualquier retraso les ocasionará bastantes dificultades, especialmente en su trabajo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

No es momento para que los regidos por el mono inicien alguna sociedad o trabajo en compañía. El buey les sugiere que actúen en soledad y eviten confiar en quienes, con falsas sonrisas, se acercan a ellos, pues sus intenciones no son nada buenas. Incluso, no comenten aún sus planes con su familia o pareja, pues podrían cometer una indiscreción.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día les sugiere a los nacidos en los años del gallo que “bajen las revoluciones”. Es momento de que encuentren su equilibrio, pues los gallos están yendo del extremo de la pasividad y la procrastinación al del afán. Un día no quieren hacer nada y postergan sus obligaciones y al otro día quieren que todo se dé inmediatamente. Si continúan con esta actitud perderán socios, negocios y amistades.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Pese a ser un signo que se caracteriza por su sociabilidad, desde hace días los perros se están “encerrando” y aislado del mundo. El buey les sugiere que cambien su actitud y se permitan compartir con más personas. Salgan, conozcan sitios nuevos, llamen a sus viejos amigos. Ese aislamiento solo les está generando ansiedad y miedo. Además, abrirse de nuevo al mundo les traerá oportunidades laborales muy interesantes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La energía del romance hoy estará esquiva para quienes son regidos por el cerdo. Parejas que rompen o que no lograr superar alguna crisis. Nuevos romances que no lograr pasar de la primera cita. Pareciera que la soledad persigue a los chanchos. Pero no se angustien, ese “terremoto” sentimental será para bien y pronto todo se encausará para bien de ustedes.