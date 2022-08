Melenie Carmona posa muy sexy en un jet ski, usando un microbikini verde

Melenie Carmona es muy fotogénica, y lo dejó ver una vez más en la serie de imágenes que publicó en Instagram en las que se muestra en el mar, usando un microbikini verde y posando en un jet ski. El mensaje con el que acompañó su post fue: “Ultimo dia en Cancún☀️”.

La hija de la cantante Alicia Villarreal sigue preparándose para su lanzamiento en la música, pero también aprovecha el tiempo modelando todo tipo de outfits y acudiendo al gimnasio, informando a sus fans sobre cómo mantiene su figura: “Todavía nos faltaa MUUUUUCHO pero ahí vamo ahi vamooo, les cuento que me trauma mucho saber que subi 10 kgs😂 pero sinceramente me siento mucho mejor que antes, el peso es sólo un número y poco a poco estoy intentando no enfocarme tanto en eso, sino en cómo me siento y en cómo me veo físicamente”.✨

Melenie luce radiante en los estudios fotográficos, y también compartió con sus seguidoras un video en el que muestra la rutina que hace para cuidar su piel antes de ir a dormir; así, en varias fotografías dejó ver su gran desenvolvimiento ante las cámaras. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona) View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona) View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

