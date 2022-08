Así es el apartamento que Yanet García, ‘La Chica del Clima’, compró en NY gracias a OnlyFans

La mexicana Yanet García, de 31 años y quien es conocida como ‘La Chica del Clima’, ha cosechado grandes ganancias gracias a su cuenta de OnlyFans, lo que le ha permitido darse una vida llena de lujos en Manhattan, donde ya tiene hasta su propio apartamento.

“Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Mujer independiente”, escribió Yanet, en junio pasado, tras dar a conocer su nueva casa.

Por medio de diversos videos y fotografías, publicadas en su cuenta de Instagram, la excolaboradora del programa ‘Hoy’ nos ha llevado a recorrer algunos de los rincones más íntimos de su hogar en la Gran Manzana.

Cocina

La cocina, la cual nos presumió cuando se preparó un exquisito y refrescante jugo, es abierta y no tan amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que le funciona como desayunador, pero también para elaborar sus alimentos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sala

Su sala, que está rodeada de grandes ventanales, está conformada por un sofá modular de tono gris, por una mesa de centro circular y por diversos arreglos florales. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Recámara

Su recámara, desde donde tiene unas espectaculares vistas de la ciudad y de los edificios más emblemáticos, está conformada por una cama grande con ropa de cama de tono claro. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo:

Carlos Rivera no olvida sus orígenes y compra histórica casa en su pueblo natal

Laura Bozzo presume en house tour la lujosa casa donde vive tras dejar ‘La Casa de los Famosos’

Ingrid Coronado podría desalojar a la viuda de Fernando del Solar de la casa de Cuernavaca

Youtuber muestra cómo luce por dentro la mansión abandonada del payaso Cepillín