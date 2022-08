Dua Lipa sube la temperatura al mostrarse en bikini azul y comiendo sandía

A través de sus historias de Instagram la cantante Dua Lipa compartió un video que encantó a sus fans y que la muestra luciendo su bronceado en un microbikini azul, mientras come una rebanada de sandía que condimentó con un poco de Tajín.

La artista británica ha disfrutado al máximo algunas semanas libres en las que ha visitado playas y exclusivos resorts, pasando también tiempo con sus amigas. Sus recientes publicaciones en esa red social han obtenido millones de likes, y en varias de las imágenes ella posa como toda una modelo.

Todo está listo para que Dua Lipa retome su gira mundial Future nostalgia a partir de septiembre; esta nueva etapa cubrirá países como Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina. La cantante compartió un video con los mejores momentos de su más reciente concierto, que se llevó a cabo en Budapest y en el que lució su figura en un body gris de animal print. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-En leggings deportivos Dua Lipa luce su figura y se pone de cabeza al hacer una complicada pose de yoga

-En microbikini naranja Dua Lipa posa sensualmente al tomarse unas selfies