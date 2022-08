Emilio Estefan es el mentor del concurso de Univision “Con Despierta América…Todo es Posible”

El tío de Lili Estefan, Emilio Estefan, se une a la cadena Univision para el nuevo concurso “Con Despierta América…Todo es Posible” y que saldrá precisamente por el programa matutino del canal. El esposo de Gloria Estefan será parte de los mentores expertos que evaluarán y apoyarán los proyectos que presenten emprendedores latinos.

“Con Despierta América… Todo es Posible“, Univision pretende darle a la oportunidad a 10 latinos de poder realizar el sueño de tener el negocio que tanto anhelan. Para esto contarán un panel de jueces y mentores calificados que han construidos negocios muy productivos. Emilio Estefan, productor musical y empresario, encabezará el equipo en colaboración con Alina Villasante, la fundadora de la reconocida marca “Peace Love World“. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Los participantes expertos adicionales incluyen al Doctor Juan Rivera, corresponsal médico de Univision, autor y fundador de Santo Remedio; Rashel Díaz, presentadora de televisión y empresaria; y Martín Clauré, director general y fundador del Instituto Learn (Learn). La competencia que se dará en Despierta América invita a empresarios latinos a mostrar sus ideas y compartir sus sueños de crear sus negocios o fortalecer los negocios que ya tienen por un premio de $25,000. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Los finalistas también tendrán el apoyo de los mentores, participarán en desafíos y actividades a lo largo de la competencia a medida que alcancen el premio final. “Despierta América… Todo es posible” lo puedes de lunes a viernes a partir de las 7 am ET y seguir lo que acontece también en las redes sociales de la cadena Univision. View this post on Instagram A post shared by Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

Sigue leyendo:

Emilio Estefan será el nuevo manager de Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio

Francisca Lachapel presume escote al dar los buenos días a su público de Despierta América

“Te amo incondicionalmente”: Emilio Estefan abre su corazón y le dedica un conmovedor mensaje a su hija Emily

Lindsay Casinelli ya en ‘Despierta América’: “Se me hizo”

Así es la mansión de Florida que Emilio y Gloria Estefan vendieron en $35 millones de dólares

Cambios en ‘Despierta América’: Lindsay Casinelli se mueve de TUDN a matutino de Univision

Esteban Loaiza habla de Jenni Rivera y de su nueva vida fuera de la cárcel con Despierta América

VIDEO: Gloria Estefan denuncia que sufrió abuso cuando era una niña