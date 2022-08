Laura Bozzo presume en house tour la lujosa casa donde vive tras dejar ‘La Casa de los Famosos’

La presentadora peruana Laura Bozzo, de 69 años y quien dejó una grata impresión durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos 2’, está viviendo actualmente en la lujosa casa que posee en el puerto de Acapulco.

Por medio de un live, compartido en sus redes sociales, la señorita Laura nos llevó a conocer los detalles más íntimos de su acogedora morada de playa.

En el material, con duración de casi 35 minutos, se aprecia a la también abogada mostrando su dormitorio, así como otras habitaciones de su hogar.

“Les voy enseñando mi casa”, dijo Laura Bozzo, mientras recorría su estancia y su área de piscina.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa rectangular de mármol con espacio para ocho sillas de madera con cojines de tono hueso y por diversos cuadros.

Sala

La sala está compuesta por un sofá modular de tono hueso con cojines de los más diversos colores, por una mesa de centro, por un mueble para sus fotografías, por dos sillones individuales y dos taburetes con detalles en mamey, así como por tres espejos en forma de pez.

Bar

A un costado de su sala tiene un bar con su respectiva barra, con cuatro sillas estilo periquera, con un espectacular jarrón y con una pequeña sala de estar con dos sillones individuales.

Recámara

La recámara, donde transcurre gran parte del video, está equipada con una cama grande con cabecera tejida, con un par de mesas laterales con sus respectivas lámparas, con una sala de estar, con un colorido cuadro, con una televisión colocada sobre un mueble de tono chocolate, con un clóset y con un baño completo.

Ahora vamos a entrar a mi cueva. Esta es mi cama, es enorme, acá duermo yo. Ese es mi televisor, esa es la vista que yo tengo del mar”, narró Laura Bozzo, mientras presumía orgullosa sus gafas oscuras Gucci con la leyenda ‘L’ Aveugle par Amour’. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Piscina

En el área de piscina, desde donde tiene espectaculares vistas del mar, ‘La Abogada de los Pobres’ cuenta con una piscina con su respectiva zona de spa y con una terraza con los más diversos muebles de exterior. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Sigue leyendo:

Ingrid Coronado podría desalojar a la viuda de Fernando del Solar de la casa de Cuernavaca

Youtuber muestra cómo luce por dentro la mansión abandonada del payaso Cepillín

Así es la sencilla casa de California que Anne Heche vendió meses antes de su muerte

Aseguran que Shakira y Gerard Piqué se disputan una mansión aérea y varias propiedades más