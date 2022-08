Lili Estefan llevó a su yerno a unas vacaciones de lujo en Europa

“La Flaca” Lili Estefan tiene un corazón tan grande como su sonrisa. No solo es una excelente profesional que tiene más de 24 años ante las pantallas de El Gordo y La Flaca sino que es una excelente madre. Al punto que se llevó a su nuevo yerno, novio de su hija Lina Luaces, a unas vacaciones de lujo por Europa: España, Mykonos y Santorini.

La consentida de Univision, Lili Estefan, se ha tomado unas merecidas vacaciones. Por supuesto llevó a sus retoños Lina Luaces y Lorenzo Luaces. Pero la realidad es que esto ya no son más unos niños. Así que las parejas de ambos comienzan a formar parte de la familia. El yerno de la presentadora de El Gordo y La Flaca fue llevado a compartir todos juntos y pasárselo a lo grande. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) Deslizar a la derecha.

Por Medio de su cuenta de Instagram hemos visto el gran viaje de lujo y mucha diversión que está disfrutando Lili Estefan. En las imágenes hemos visto que tanto ella como sus hijos se han encontrado varios compañeros y colegas de la industria del entretenimiento como Rodner Figueroa y los muy divertidos Luis Fonsi y su esposa Águeda López. Pero muchos en las redes sociales se han preguntado quién era el otro guapo joven que estaba con “La Flaca” y sus hijos. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) Deslizar a la derecha.

Según se pudo ver en las mismas es el novio de la guapísima Lina Luaces, quien es más que conocida por todos los fans de Lili Estefan. Recordemos que la joven se inició en el mundo del modelaje profesional y ya ha hecho varias campañas comerciales. Así que no es de extrañar que goce con un buen número de admiradores propios también. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

Lamentablemente el corazón de Lina parece estar ocupado en esta nueva etapa, donde claramente ya no es más la linda niña alta de los ojos claros iguales a los de su mamá. La buena noticia es que Lili Estefan sigue cada día más guapa y son pocos lo que imagina que tiene 54 años. Felicidades a esta linda familia. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Sigue leyendo:

A Lili Estefan se le abrió el vestido y terminó mostrando de arriba y de abajo desde Mykonos

Lili Estefan casi muestra más que las piernas desde balcón en Madrid, España

Lili Estefan muestra sus “boobies” en encaje y posa con tanga en mano a las afueras de Univision

Raúl de Molina se luce en traje de baño con sus compañeras de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y Clarissa Molina

Lili Estefan pasea en convertible y presume su buena compañía el Día de San Valentín