Mostrando el busto, Jenicka Lopez compite con su hermana Chiquis Rivera en sensualidad

Las hijas de Jenni Rivera andan explosivas. Cómo no, la sensualidad corre por sus venas. Justo Jenicka Lopez ha dejado a más de uno botando literalmente la baba al usar un vestido donde mostraba el busto. En buena onda, todo indica que la hermanita de Chiquis Rivera le hará la competencia cuando de atributos y sensualidad se trate.

Pero es una competencia que solo vemos los externos. En la vida real, Jenicka Lopez y Chiquis Rivera tiene una relación muy linda y recordemos que la Abeja Reina más que una hermana, ha sido una madre para todos. Pero lo cierto es que la influencer y empresaria anda mostrando los atributos y las curvas explosivas que tiene, después de una buena pérdida de peso y de una cirugía estética que se realizó luego para eliminar la grasita extra. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Ahora es impresionante su cambio físico. Además se nota mucha más segura y anda explosiva en Instagram. Ha posado abriendo su pantalón, en lycras ajustadas y hasta en bikini. Al igual que la Abeja Reina, a pesar de las fuertes críticas, un grupo no reducido de mujeres se sienten empoderadas y sobre todo se animan a confiar en potenciar las curvitas que ya tienen. Jenicka y Chiquis se han convertido en un referente para muchas mujeres curvy. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Pero no se crean que Jacqie Rivera se queda atrás. A pesar que de no saber si se ha hecho algún tratamiento estético últimamente, se ve muy guapa y también más delgada. Estuvo junto a Jenicka, Mike y Johnny en los Premios Juventud 2022 recibiendo un reconocimiento que le hicieran a la Diva de La Banda Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Además, también tendrán sorpresas en los próximos Premios Billboard a la Música Latina 2022 que se llevarán a cabo en Miami. Jacqie está entregada a la empresa de su mamá. Recordemos que es la nueva albacea y los avances han sido muchos. Jenni también tendrá una estrella en el Paseo de La Fama de Hollywood. Johnny, el menor de todos, también le está brindado apoyo al igual que hace con Chiquis en materia de montaje y producción. Sobre todo ahora que tiene la agenda copada con el Abeja Reina Tour.

No hay duda que los hijos de Jenni Rivera han sabido hacer frente a las zancadillas de la vida y, después de mucho rodar, la vida les sonríe. Aquí dejamos el último éxito de Chiquis Rivera, Abeja Reina. Mismo que cuenta con casi millones de reproducciones en Youtube.

