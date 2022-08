Así es la casa en Ciudad de México de Mau Nieto, el influencer acusado de abuso sexual

El influencer mexicano Mau Nieto, de 36 años y quien fue acusado de presunto abuso sexual por parte de Melissa Yamel, vive en una muy linda casa al sur de Ciudad de México.

Por medio de diversos videos y fotografías, publicadas en sus redes sociales, el novio de la doctora Carla Fernández nos ha llevado a conocer diversos rincones de su acogedora morada.

Cocina

Su cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que funciona como desayunador, para preparar los alimentos y como bar.

Comedor

Su comedor, situado entre la cocina y la sala, está conformado por una mesa con espacio para seis sillas de diversos tonos, por un espejo y por unas lámparas colgantes de diseño muy original.

Sala

Su sala cuenta con sofás de diversos tonos, con una mesa de centro de cristal, con alfombra, con mesas laterales, con chimenea y con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Sala de piano

Debajo de la escalera que conecta con el segundo piso, Mau tiene un piano y una serie de espejos colgados en la pared. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Recámara

Su recámara esta compuesta por una cama grande, por una cabecera de color marrón, por dos mesas laterales de tono chocolate, por un taburete gris, por una alfombra y por una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Patio

Al exterior goza de un pequeño patio en donde tiene algunos muebles de exterior, diversas plantas y un asador. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Antigua casa

Antes de mudarse a su casa actual, el también presentador vivió junto a su pareja y a sus inseparables mascotas en un lindo apartamento, del que se mudaron en julio del año pasado. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Cocina

Su cocina era abierta y no tan amplia. Estaba equipada con una alacena de tono gris, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funcionaba para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de su bar, estaba compuesto por una mesa rectangular con espacio para seis sillas de distintos tonos, por una lámpara colgante, por espejos en forma de rombo y por distintas plantas. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Sala principal

Su sala principal, situada junto a una ventana, cotaba con sofá en tono hueso y gris, con una mesa de centro de cristal, con mesas laterales, así como con una espectaculares obras de arte y algunas plantas. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Sala de televisión

La sala de televisión estaba conformada por un sofá de tono gris, por una mesa de centro, por una alfombra, por un librero y por una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Recámara principal

La recámara principal gozaba de una cama grande con cabecera y ropa de cama de tonos oscuros, de mesas laterales, de diversas plantas, de algunos cuadros, de espejo de cuerpo completo y de una televisión empotrada a la pared.

Al igual contaba con un amplio armario y con un baño con tocador doble, con wc y con walk-in shower. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

Balcón

El balcón era uno de los espacios favoritos del también comediante para descansar, al haber instalado ahí una comodísima hamaca. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

En su balcón también tenía diversas plantas y un asador para preparar una deliciosa barbacoa. View this post on Instagram A post shared by maunieto (@maunieto)

