Chiquis Rivera juega con sus labios en bata de baño y causa sensación en Instagram

Chiquis Rivera ha recibido algunas críticas en los últimos días por su exceso de sensualidad. Pero, como ya lo hemos dicho antes, a la Abeja Reina le vale y si le provoca lo hace cuantas veces sea necesaria. Muy quitada de la pena jugó con sus propios labios en bata de baño y recién salida de la ducha. Esto para promocionar su brillo labial en Instagram.

Por más éxitos en su Abeja Reina Tour, Chiquis Rivera, no olvida su parte empresarial y el negocio que ha hecho crecer a punta de mucho esfuerzo y constancia. Parte de esto es hacerle promoción a su marca BF Flawless Cosmetics, en la cual ella misma es la imagen. Por eso no es de extrañar que la veamos usando sus propios productos para la celulitis, el cuidado de la piel y el maquillaje. Así que enseñó a sus clientas su nuevo labial pero mojada recién salida de la ducha y en bata de baño saboreando sus propios labios mientras le daba brillo con en el producto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Chiquis Rivera se estará presentado con su Abeja Reina Tour este sábado en The Music Center en Downtown, Los Ángeles. La hija de Jenni Rivera dijo sentirse muy contenta por cantar en el ciudad que la vio nacer. Recordamos que, aunque la cantante de regional mexicano se haya comprado una mansión en Chino Hills, está a escasos minutos de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La semana pasada estuvo en Idaho, donde se contoneo un un enterizo de tigresa y subió a varios fans a la tarima para cumplirles el sueño de conocerla y bailar con ella. No hay duda que Chiquis Rivera a pesar de ser muy talentosa y un espectáculo de mujer, también tiene un corazón gigante. Es justo ess humildad la que hace que muchos fans caigan rendidos a sus pies. View this post on Instagram A post shared by Rocío RC Colón (@rociorccolon)

