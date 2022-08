Malillany Marín celebra en bikini nude el haber llegado al millón de seguidores en Instagram

Con el buen humor que la caracteriza Malillany Marín celebró el haber llegado al millón de seguidores en su cuenta de Instagram, y publicó una serie de fotografías en las que aparece sosteniendo unos globos amarillos, luciendo su escultural figura en un bikini nude.

Hace algunas semanas la actriz y bailarina cubana hizo un largo viaje a Las Vegas, compartiendo videos en los que se muestra modelando un ajustado vestido de noche. Pero ahora sorprendió a sus seguidores al presumir su nuevo look con el cabello ondulado mientras promocionaba un resort en el bosque.

Para Malillany cualquier momento es bueno para lucir su escultural figura, y una mañana se tomó una selfie en la que mostró su abdomen plano, dejando ver parte de su busto y causando furor entre sus fans. El mensaje con el que acompañó la imagen fue: “Casual ! Empezando literal mi día ..😂🦁🤣 pero … con mucha buena actitud 😃buenos días familia!” View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

