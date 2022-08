Plácido Domingo acusado de relacionarse con secta sexual en Argentina. Filtran supuestos audios

En 2019 y justo cuando comenzaba la pandemia, el tenor Plácido Domingo era acusado de abuso sexual por nueve mujeres. 8 bailarinas y una cantante señalaron al director de LA Opera. Ahora el cantante español está siendo relacionado con una muy peligrosa secta sexual en Argentina, dirigida por un supuesto maestro de filosofía llamado Juan Percowicz. Hay unos audios que las autoridades argentinas dicen podría ser la voz del intérprete.

Después que Plácido Domingo fuese acusado por abuso y acoso sexual perpetrado presuntamente a 9 mujeres en la década de los ’80. Plácido Domingo renunció a LA Opera y la Opéra de Nueva York respectivamente. De ahí se mantuvo en silencio por un tiempo. Sus últimas palabras en el 2020 fueron: “Si hay respeto en la interacción entre personas, no puede existir el abuso. Por eso pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer”.

Ahora al nombre de Plácido Domingo vuelve a retumbar fuertemente en el mundo y no por su talento. Sino porque a las acusaciones de agresión sexual se le está sumando la de haber estado relacionado con una secta sexual en Argentina a través de unas supuestas clases de filosofía.

La institución se llama “Yoga de Buenos Aires” cuyo líder es Juan Percowicz. Según afirma el programa argentino Telenoche, este se hacía llamar “El Ángel”. Ha tomado años para las autoridades en el país sudamericano desmantelar “la secta. Se detuvieron a 19 personas a quienes se les acusa de trata humana, explotación sexual, secuestro y maltrato físico y psicológico. Las muchachas eran atraídas por unas clases de filosofía y después entraban a la “organización”, donde se les clasificaba por varios niveles. Las que se esforzaban más pertenecían a los niveles superiores y así. Además recibían más beneficios monetarios y materiales por parte de los “patrocinantes”. El nombre del famoso y aclamado tenor Plácido Domingo ha salido a relucir en esta investigación.

Al parecer en unos audios que se han filtrado, se escucha a Plácido Domingo, según dicen las mismas autoridades, coordinar un encuentro con una de estas jovencitas por medio de una “institutriz”. Los beneficios materiales que en teoría les daban algunas de las jóvenes no eran para ellas sino para Juan Percowicz. Hace dos años el tenor español dijo que parte del error que para él había cometido era guardar silencio. Explicó que en su época algunas cosas no tomaban este sentido y que era doloroso saber que algún momento ellas se sintieron invadidas.

“Si me hubiera dado cuenta de haberlas incomodado de alguna manera me hubiera disculpado en ese mismo instante. No va con mi manera de ser el prevaricar contra nadie. Mucha gente se ha sentido decepcionada conmigo, y ojalá pudiera hacerles cambiar de opinión, otros me han juzgado sin conocerme, pero los que de verdad me conocen saben que no soy como me han descrito”, agregó Plácido Domingo para su momento. View this post on Instagram A post shared by Plácido Domingo (@placido_domingo)

