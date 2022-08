Un juez de Seattle se suicida tras verse involucrado en un escándalo sexual

El Honorable Gary M. Little se pegó un tiro apenas unas horas antes de que el Seattle Post Intelligencer publicara un artículo en el que se le acusaba de abusar de su poder al explotar sexualmente a los menores acusados ​​que comparecieron ante él.

El artículo de primera plana también sugería que había explotado a sus alumnos adolescentes como maestro en las décadas de 1960 y 1970.

El escándalo generó dudas sobre el sistema judicial, porque Little había sido investigado y sancionado, pero las investigaciones se habían mantenido en secreto.

En 1981, el primer año de Little como juez, el Seattle Post-Intelligencer recibió un aviso sobre sus inusuales relaciones con los acusados ​​menores.

Cuando el reportero investigó el asunto, descubrió que Little, que en ese momento trabajaba como consejero voluntario en un tribunal de menores, había sido acusado de agresión en tercer grado en 1964.

Fue acusado de agredir a un acusado de 16 años en su apartamento, pero los cargos habían sido desestimados. El periódico nunca publicó la historia, pero provocó una investigación por parte de los agentes que trabajan para el fiscal del condado de King, Norm Maleng.

Según se informó, Little había visitado a tres acusados ​​menores de edad masculinos detenidos sin la presencia de sus abogados. Un niño pasó la noche en la casa del juez y otro pasó tiempo con él en su casa de vacaciones.

Little nunca negó ninguna de las acusaciones de su contacto con los menores fuera de la corte, pero afirmó que simplemente estaba tratando de ayudarlos. Nunca surgieron pruebas de contacto sexual, pero un fiscal señaló que todos los jóvenes acusados ​​eran guapos, rubios y varones, y que había pruebas sólidas que sugerían que los jóvenes que habían pasado la noche con el juez Little habían recibido sentencias reducidas.

Los investigadores presentaron una denuncia de 107 páginas ante la Comisión de Conducta Judicial, que desestimó el caso y ordenó que la información se mantuviera confidencial.

Eventualmente, en 1985, el juez Little fue destituido silenciosamente de presidir casos de menores. También ese año, se publicó la primera mención pública del tema en el Seattle Times, sin embargo, el reportero que escribió el artículo pronto fue retirado del caso, a pesar de la nueva evidencia que surgió después de su publicación.

El asunto volvió a barrerse bajo la alfombra, donde permaneció hasta 1988, cuando dos reporteros del Seattle Post-Intelligencer reanudaron la investigación. Poco después de que estos reporteros obtuvieran declaraciones juradas de cinco ex alumnos que afirmaban que Little había usado su posición como maestro para obtener favores sexuales de ellos, Little anunció que no se postularía para la reelección.

En la noche del 18 de agosto de 1988, Gary Little fue encontrado tirado en un charco de sangre fuera de sus habitaciones, tres pisos debajo de la celda de la cárcel donde su padre, Sterling Little, se ahorcó en agosto de 1947 después de ser arrestado en una investigación por robo.

