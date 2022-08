Horóscopo chino de hoy 19 de agosto: las predicciones para cada signo

Con la semana ya casi en su fin, el dragón de madera le imprimirá su energía a este día, y nos advierte sobre la importancia de evitar cualquier tipo de discusión e, incluso, si es posible, aplazar las reuniones que tengamos programadas para hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Lo que sí debes tener en cuenta cuando calcules tu signo zodiacal, es que, desde el punto de vista astrológico, el año chino no inicia a la par del calendario occidental, sino el 4 de febrero. Por esto, quienes nacieron antes de esa fecha son regidos por el animal del año anterior.

Por ejemplo, si alguien nació el 30 de enero de 1976, será regido por el conejo y no por el dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El mes del mono realmente le ofrece a los regidos por la rata la oportunidad para nivelarse emocionalmente. Este día, por ejemplo, el dragón les ayudará a ponerle fin a temas sentimentales inconclusos. Relaciones que no terminan del todo y que lo único que logran es hacerle daño a la rata. Así que no desaprovechen la oportunidad y pongan los puntos finales a esos asuntos que no los dejan avanzar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Oportunidades laborales y comerciales pondrán a pensar al buey. Son tentadoras, pero exigen una cuota de riesgo y sacrificio, especialmente en temas relacionados con horario y desplazamiento. Si aceptan y se comprometan, los resultados serán positivos. Eso sí, el dragón les sugiere que se tomen un par de días para analizar antes de tomar una decisión.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El dragón, como regente del día, le sugiere a los tigres que aprovechen la energía de hoy para recuperar antiguas relaciones. Las estrellas favorecen al tigre en todo lo que tiene que ver con vínculos y, por esta razón, cualquier lazo que quiera mejorar y estrechar lo podrá hacer. Desde relaciones familiares y sentimentales hasta comerciales y laborales. Todas se verán beneficiadas hoy.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los regidos por el conejo estarán propensos a las discusiones e, incluso a peleas. Es importante que este día traten de estar relajados, no tomen las cosas a título personal y, sobre todo, no crean que todo debe hacerse como ustedes consideran. Beban mucha agua y si tiene un cristal de sodalita adentro mucho mejor.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día se verá favorecido en los asuntos que tienen que ver con romance. Aquellos que están solteros y están planeando tener una primera cita hoy son los que correrán con mejor suerte. Así que cumplan esa cita con la mejor energía y eso sí, no olviden mostrarse tal cual son.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Algunos imprevistos, especialmente en su trabajo, se les presentarán a quienes nacieron en los años de la serpiente. Si bien, en un principio pueden parecer graves, si usan la imaginación para buscar una solución, la encontrarán fácilmente. Dejen a un lado la frase “siempre se ha hecho así”, pues si no salen de ese encasillamiento será difícil que puedan resolver la situación.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El dragón le sugiere a los caballos que este día actúen con modestia y manteniendo un perfil bajo. Sin importar los logros que obtengan no se ufanen de ellos y tampoco se “duerman en los laureles”. Sigan con su rutina normal y cuando ya estén seguros de lo que consiguieron celebren, pero solo con las personas más cercanas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La energía del día favorece a quienes nacieron en los años de la cabra, para que planifiquen a corto y mediano plazo. Las horas de la tarde y la noche serán las que hagan sentir más inspiradas a los regidos por las ovejas. Así que usen su imaginación, proyecten sus planes y, ante todo, planifiquen con los pies puestos en la tierra. El orden y la disciplina con que trabajen hoy serán premiados muy pronto.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La salud del mono podría verse afectada por las estrellas que rigen este día. Su sistema digestivo sigue haciéndolo pasar malos ratos, pero aún así se niegan a visitar al doctor. Llegó la hora de agendar una cita y, además, poner atención a la dieta. Los excesos y comer a deshoras los están afectando más de lo que piensan y sienten.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es importante que quienes están regidos por el gallo presten atención a todos los asuntos legales y fiscales que tengan pendientes. Aparten un momento del día para asesorarse y dar cumplimiento a sus obligaciones, especialmente aquellas que tengan que ver con pago de impuestos y deudas pendientes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El dragón enfilará sus cañones para atacar al perro y hacerlo tambalear. El día puede estar lleno de discusiones, retrasos y contratiempos. Así que lo mejor que pueden hacer los regidos por el perro es mantener su rutina normal, evitar iniciar cualquier tipo de proyecto y, en su trabajo, ser muy puntual y cumplidor del deber. No se distraigan con cotilleos y prefieran mejor quedarse en su puesto de trabajo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

No es un día para que el cerdo vaya contra la corriente. Actuar de manera contestataria y hasta rebelde solo les ocasionará problemas a los chanchos. La reflexión y el silencio, por el contrario, les dejará importantes aprendizajes y, además, hará que otras personas, especialmente sus superiores, noten y valoren todas sus capacidades.