Horóscopo chino de hoy 20 de agosto: las predicciones para cada signo

Este sábado 20 de agosto será regido por la serpiente de madera, quien nos recuerda la importancia de compartir, ser empáticos y bondadosos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, ten presente que, a diferencia del calendario occidental, el año chino, en términos astrológicos, solo inicia hasta el 4 de febrero. Así que, quienes hayan nacido antes de esa fecha, son regidos por el signo zodiacal del año anterior.

Antes de pasar a los pronósticos de cada animal, te recordamos que el propósito principal del horóscopo chino va más allá de adivinar el futuro. Sus predicciones se basan en cálculos antiquísimos que toman en cuenta la energía de cada animal y su relación con el resto de signos del zodíaco, por esta razón, es que podemos recibir recomendaciones relacionadas con las actividades que se verán beneficiadas con la energía del día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La serpiente le sugiere a quienes nacieron en los años de la rata que aprovechen el día para saldar sus deudas. Y no se refiere solamente a aquellas relacionadas con dinero. Promesas incumplidas, disculpas que no se han presentado, favores que no se han retribuido. Es hora de que la balanza se equilibre y las ratas puedan sentirse más “livianos”.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Nuevos amores aparecen en la vida del buey. Esto, para los solteros será una bocanada de aire fresco después de su último desengaño amoroso. Pero para quienes ya tienen una relación de pareja, significará riesgos de infidelidades. Es el buey quien debe elegir si corre el riesgo, pero también si está dispuesto a asumir las consecuencias.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Momento de poner al día todos sus asuntos legales y, sobre todo, evitar meterse en problemas judiciales. Si tienen pendiente la revisión de algún documento, la declaración de sus impuestos o el cumplimiento de obligaciones contractuales, la serpiente les ayudará a dejar todo al día. Si necesitan firmar algo importante es mejor que busque asesoría primero, pues podrían caer en una trampa por un tecnicismo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Después de un día en que los conejos se sintieron alterados y hasta actuaron con rabia, hoy necesitan pasar tiempo en familia. Su núcleo actuará como polo a tierra y les ayudará a recuperarse de su “otro yo”. Si necesitan ofrecer alguna disculpa por un comportamiento reciente háganlo, dejar pasar más días solo alejará a la otra persona, y será un vínculo que al conejo le dolerá perder.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La estrella de la creatividad visitará al dragón este día. Gracias a su compañía, el único animal mitológico del zodíaco, encontrará la solución a varios problemas que viene cargando de tiempo atrás. Este día también es propicio para que pasen tiempo con algún niño o anciano, pues gracias a ellos podrán aprender una valiosa lección.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Excelentes oportunidades laborales y económicas se le presentarán a las serpientes este día, especialmente a aquellas que trabajan por cuenta propia. La posibilidad de aumentar sus ingresos, gracias a estas nuevas opciones, es muy alta. Sin embargo, es importante que sean muy ordenadas, si reciben algún anticipo úsenlo adecuadamente y procuren ahorrar lo más que puedan. Si malgastan las consecuencias negativas no se harán esperar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo podrán aprovechar el día para pasara tiempo con su pareja y trabajar en la relación. Las últimas semanas han sido complicadas para ambos y esto los ha llevado a discutir más de la cuenta, e incluso, a alejarse. La serpiente les sugiere que no dejen que esta relación se marchite, pues es sólida y les permitirá crecer como personas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es un día para que la cabra inicie alguna sociedad o trabajo en compañía. La estrella de las estafas la acompaña y esto podría traerles fraudes, pérdidas económicas y, lo más grave, afectación a su buen nombre. Así que si hoy, les hacen alguna propuesta para asociarse, por más tentadora que sea, es mejor dejen pasar la oportunidad.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Desde hace días, la idea de emigrar está rondando por la cabeza de los inquietos monos. Por esto la serpiente les sugiere que aprovechen el día para analizar posibles opciones y planear los pasos a seguir. Este es el año para que los regidos por el mono construya su vida en otro lugar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Viejos amigos del gallo retornarán a su vida. La serpiente le sugiere que recupere esas amistades que con el tiempo se fueron diluyendo. Ya que estas personas serán de gran ayuda más adelante y el gallo, además, se podrá sentir pleno con su compañía.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La ambición podría pagarse caro este día. Los perros que quieran ir más allá, de manera desmedida, y sin tener aún los méritos y capacidades suficientes para lograr su objetivo se verán envueltos en serios problemas, incluso de tipo legal. La serpiente les sugiere que, antes de “lanzarse”, mejor aprovechen el día para adquirir nuevos conocimientos relacionados con sus proyectos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con la serpiente en su contra, los regidos por el cerdo podrían verse expuestos a enfermedades y accidentes. Lo mejor que pueden hacer es actuar de manera precavida, aléjense de los excesos y, si tienen algún malestar mejor consulten al doctor de inmediato. Eviten vestirse de color rojo.