Uguiella, hija de Daniella Navarro, se divirtió a lo grande en casa durante ausencia de su mamá

La pequeña Uguiella, quien nació producto de la relación de la actriz Daniella Navarro con el exbeisbolista Ugueth Urbina, se divirtió a lo grande en casa durante la estancia de su mamá en ‘La Casa de los Famosos 2’, tal y como lo pudimos apreciar en una serie de videos difundidos en su cuenta de Instagram.

En los materiales se aprecia lo bien que lo pasó la pequeñita en su hogar de Miami ante la ausencia de su mami, quien durante 86 días formó parte del reality show de Telemundo, donde terminó como quinta finalista.

En uno de los videos publicados se ve a Uguiella bailando al ritmo de la música, mientras ayudaba a su abuelita, Carlota Santodomingo, a hacer el quehacer en el pasillo que divide a la cocina de la sala.

En la zona de cocina también se vio a la menor patinando en compañía de Sparkie, su inseparable perro.

“Qué divertido es jugar con Sparkie y hacer lo que más nos gusta, patinar”, escribió la menor en la descripción de su video.

En la zona de sala, Uguiella protagonizó una sesión fotográfica, con la que dio muestras que los reflectores son lo suyo. View this post on Instagram A post shared by Uguiella U.Urbina Navarro👧🏻 (@uguiellaurbinanavarro46)

Además de amar posar para la cámara, la pequeñita también ha dado muestras de su gusto por las coreografías en sus videos publicados en TikTok. View this post on Instagram A post shared by Uguiella U.Urbina Navarro👧🏻 (@uguiellaurbinanavarro46)

¿Dónde viven Daniella Navarro y Uguiella?

Daniella Navarro y Uguiella viven en un muy lindo apartamento en la Ciudad del Sol, desde el que tienen espectaculares vistas a un hermosa fuente. Así es la fuente que Daniella Navarro contempla todas las noches desde su patio (Daniella Navarro/Instagram)

Cocina

Gracias a un video que muestra a Uguiella haciendo unos deliciosos pancakes fue que pudimos conocer su cocina, un espacio que está equipado con alacenas de tono gris, así como con electrodomésticos de acero inoxidable.

Al igual cuenta con una isla central que puede ser utilizada para preparar los alimentos y como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Comedor

Su comedor, desde el que se tiene vista a un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, está compuesto por una mesa rectangular de tono blanco con capacidad para varias sillas de color hueso. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Sala

Su sala consta de un sofá modular de tono hueso, de un taburete, de una alfombra roja, de una mesa de centro, de una televisión empotrada a la pared y de un par de fotografías de Uguiella, quien va que vuela para seguir los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Recámara principal

La recámara de Daniella está conformada por una cama grande con ropa de cama gris y cabecera blanca, así como por una mesa de noche y por una cómoda de color blanco.

El dormitorio es completado por un espejo de cuerpo completo, por una alfombra, por un taburete y por una serie de fotografías que la muestran modelando muy sensual para la cámara.

