15 cosas que siempre conviene comprar en una tienda de dólar

En medio de la inflación, muchos estadounidenses han recurrido a cambiar el lugar donde compran ciertos artículos y las tiendas de dólar se han popularizado entre los consumidores como una buena opción para ahorrar dinero.

No obstante, al entrar a estas tiendas, la gran cantidad de productos es tan abrumadora que, de no ir con un panorama certero de lo que es necesario y no, es posible terminar comprando por impulso.

Los artículos que ofrecen son económicos por una razón: están hechos con materiales baratos y simplemente no están destinados a resistir el uso repetido. También es importante asegurarse de que lo que se está comprando sea seguro para la familia, evitando productos tóxicos.

Estas son las 15 cosas que siempre conviene comprar al entrar en tiendas como Dollar Tree y Dollar General, según un listado realizado por el medio 24/7 WallST tras consultar numerosos sitios web financieros.

1.- Gafas de sol

A menos que necesites gafas de sol especiales, las tiendas de dólar son excelentes opciones. Incluso las gafas de sol más baratas pueden hacer un buen trabajo bloqueando tus ojos de la luz solar directa.

Siempre que te queden bien, son una compra inteligente, especialmente si eres propenso a perderlos o romperlos.

2.- Equipo de playa y piscina

Las pelotas de playa, los baldes y palas de plástico para la arena y las toallas de playa siempre son buenas opciones de tiendas de un dólar, especialmente porque son principalmente para niños y, por lo general, solo se usan unas pocas veces al año.

3.- Utensilios de cocina

A menos que estés planeando darle un uso muy intenso a tus batidores, pinzas, cucharas de madera, espátulas y tazas de medir un gran desgaste, lo que encontrarás en estas tiendas funcionará bien.

4.- Filtros de café

Los filtros de café son baratos y desechables, por lo que puedes encontrar algunas opciones perfectamente buenas en la tienda de dólar por menos dinero que en el supermercado.

5.- Contenedores de almacenamiento de alimentos

Las tiendas de dólar venden una amplia variedad de recipientes de plástico que son perfectos para el almacenamiento de alimentos, en muchas formas, tamaños y colores.

6.- Pruebas de embarazo

Puede parecer contradictorio confiar en una prueba de embarazo de una tienda de dólar, pero han demostrado que son tan efectivas como las que se encuentran en las farmacias y los supermercados, y son mucho menos caras.

7.- Rodillos Quitapelusas

Perfectos para el bolso o para la casa, especialmente si tienes una mascota que deja sus pelos en el sofá. Siempre es bueno tener a mano los rodillos quitapelusas.

8.- Vajilla

Las tiendas de dólar almacenan una gran variedad de platos, tazones, cubiertos, servilletas y similares, en suficientes estilos para satisfacer incluso al comprador más exigente y a precios mucho más bajos que en las tiendas de artículos para el hogar.

9.- Accesorios para el cabello

Si eres el tipo de persona que constantemente pierde pinzas para el cabello, es mejor abastecerse a bajo precio. Los peines, cepillos y accesorios destinados a mantener el cabello en su lugar son elementos básicos de las tiendas de dólar, y estas versiones económicas ciertamente harán el trabajo.

10.- Dulces

Muchas tiendas de dólar tienen dulces baratos sin marca que son deliciosos, pero también venden dulces de marca a un costo menor que en el supermercado.

11.- Suministros para plantas de interior

Si tienes plantas de interior que necesitan atención, visita la tienda de dólar antes de dirigirte al centro de suministros de jardinería. Encontrarás de todo, desde macetas hasta cestas colgantes y regaderas, todo con grandes descuentos.

12.- Útiles escolares

Un viaje a la tienda de dólar por estos productos puede ahorrar mucho dinero en todo, desde la decoración del aula hasta lápices, materiales de arte y herramientas de aprendizaje.

13.- Suministros de primeros auxilios

Todos los hogares deben tener a mano suministros de primeros auxilios como vendas, gasas, cinta médica y desinfectantes, y las tiendas de dólar venden suministros médicos que son tan efectivos como los que están a la venta en la farmacia, por menos dinero.

14.- Suministros para comidas al aire libre y picnic

Si planeas tener una comida al aire libre o un picnic y necesitas abastecerte de suministros desechables como manteles y platos, vasos y cubiertos de plástico, no busques más allá de tu tienda de dólar local.

15.- Detergente de lavandería

El detergente para ropa que encontrarás en la tienda de dólar puede no tener marca, pero en muchos casos limpiará tu ropa tan bien como las opciones más caras en el supermercado.

