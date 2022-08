Anitta causa furor disfrazada como sexy gatita en body rosa

Anitta continúa imparable con su serie de presentaciones, pero ahora impactó al público luciendo su figura con un ajustado body de color rosa que, complementado con botas altas, orejas y una cola, conformó un sexy disfraz de gatita -todo forma parte del concepto de su nuevo perfume Puzzy, que ha tenido mucho éxito tras su lanzamiento-; también hizo la ya famosa coreografía de su canción “Envolver”, que se volvió viral hace ya varios meses.

La bella artista brasileña acaba de estrenar la canción “Lobby”, una colaboración con la rapper Missy Elliott. A días de haberse estrenado el videoclip en YouTube ya cuenta con más de dos millones de vistas. En su cuenta de Instagram ella se mostró muy satisfecha de compartir créditos con Missy: “Feliz de tener a la reina de todos los tiempos en mi nuevo sencillo”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta) View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La entrega de los MTV Video Music Awards se llevará a cabo el 28 de agosto; Anitta se encuentra nominada en la categoría de Mejor Video Latino por el clip de “Envolver” y no sólo eso: también actuará en el evento, lo cual refleja la gran fama que goza en el mundo de la música urbana. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

También te puede interesar:

-Anitta se muestra aplicando en su entrepierna y retaguardia su nuevo perfume

-J Balvin y Anitta actuarán en la entrega de los MTV Video Music Awards 2022