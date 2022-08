Cazzu muestra su hilo dental desde la nieve en Bariloche y Christian Nodal reacciona

La cantante Cazzu dio un concierto por todo lo alto desde El Cerro Catedral en Bariloche, Argentina. Lugar donde ahora es invierno. Así que tuvo que lucir un hilo dental pero un poco más tapada y con unas botas peludas. Muy quitada de la pena se volteó y mostró la tanga. Su novio Christian Nodal reaccionó a la sensualidad de la exponente del género urbano.

Todo el outfit de Cazzu era gris y muy a tono con el frío de Bariloche. Antes de ir a su concierto se dio vuelta y vuelta y dejó a la vista una tanga blanca que salía de su pantalón. No es la primera vez que lo hace. Si nos damos cuenta la cantante de trap ama las tangas. Christian Nodal, quien anda botando la baba por la misma, respondió en Instagram: “¿Y esa reina?… Sí a todo”. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

La pareja se ha dejado ver en múltiples oportunidades junta. En el concierto de Wisin y Yandel donde Cazzu le perreo con un vestidito transparente. No era común ver al cantante de regional mexicano en este tipo de conciertos pero, ahora que tiene esta relación con Cazzu, las cosas han cambiado. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

De hecho, Christian Nodal se compró una casa en Los Ángeles y Cazzu prepara todo para mudarse a la mansión del cantante mexicano con todas las de la ley. Esta vez sin duda, Nodal ha sido mucho cauteloso con lo que comparte sobre esta nueva relación de la cual se ha dicho que le ha hecho mucho bien y que está muy ilusionado con Cazzu. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Por su parte, Belinda había dicho a una revista que esa relación fue una mala decisión. Al terminar con Nodal, este compartió algunos mensajes que le habría enviado Belinda donde en teoría le pedía ayuda para hacerse un tratamiento y también para sus papás. Hace pocos días, ella cumplió años y lo celebró en un avión privado, donde además de pasar un susto, la recibieron con muchos lujos. La intérprete de Sapito dijo que no necesitaba de un novio para disfrutar de lujos pues siempre ha sido muy trabajadora. Belinda asegura que no necesita a NINGÚN NOVIO para darse lujos y la vida que merece😲🤠 pic.twitter.com/a2xSUhi9IC— Lo + viral (@VideosVirales69) August 17, 2022

Por ahora nosotros les dejamos el último éxito de Cazzu con De La Ghetto y Randy, “Peli-Culeo- Nena Trampa”, el cual ya cuenta millones de reproducciones en Youtube.

