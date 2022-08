Lis Vega no deja nada a la imaginación con bikini que se pierde entre sus glúteos

La cantante, actriz y bailarina cubana Lis Vega sorprende a sus seguidores en Instagram, donde aparece casi desnuda, solo con un diminuto bikini que que pierde entre sus glúteos, lo que enloquece a sus seguidores.

Y es que la artista cubana no deja nada a la imaginación con la foto que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, donde aparece de perfil, luciendo un bikini color nude que parece estar casi desnuda, por no ser las ligeras tiras que sujetan su sostén y la tanga hilo dental que se pierde entre sus glúteos.

Muy sexy a sus 44 años

“No me solté , solo me di cuenta que nada me sujetaba y empezó mi vuelo 🦋🦋🦋🦋 #lapoetadelourbano #vuelolibre 🦋🙏🙌🏻 Sin freno y sin voltear atrás 🕉🙌🏻 #summer #verano #myflow”, escribió la actriz cubana en su cuenta de Instagram, junto a la atrevida y sugerente foto donde se le ve casi por completo su retaguardia.

Sus seguidores han logrado que la foto lleve más de 17,000 me gusta.

Además de los diversos mensajes que le escribieron a la bailarina cubana.

Intensas rutinas de ejercicio

“Hermosa, sensual, bellísima, entusiasta”, fueron algunos mensajes que se pueden leer en la cuenta de Instagram de la bailarina cubana.

Lis Vega quiere demostrar que a sus 44 años tiene un cuerpo envidiable, que mantiene gracias a las intensas rutinas de ejercicio y una dieta balanceada.

A la cubana le gusta compartir su día a día con sus seguidores en Instagram por lo que también comparte cuáles son sus rutinas de ejercicios, con las que puede mantener un físico envidiable.

Lis Vega una de las artistas más activas en las redes sociales

Lis Vega en su cuenta de Instagram comparte constantemente imágenes con sus fieles seguidores sobre sus ejercicios, así como de su día a día, ya que a la cubana le encanta estar en contacto con su gente. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

La bailarina cubana tiene 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, que la motivan para continuar consintiéndolos con fotos y videos donde luce sus pronunciadas curvas.

