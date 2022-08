Aleida Núñez expone su curvilínea silueta con body color piel durante su viaje a California

Aleida Núñez sigue demostrando lo feliz y enamorada que se encuentra, por lo que, durante su más reciente viaje a California, Estados Unidos, no solo presumió los lugares que visitó junto a su nuevo novio, sino que también aprovechó los espectaculares paisajes para posar con diminutas prendas que le ayudaron a lucir sus curvas de infarto.

La actriz, cantante y empresaria mexicana está viviendo una de las mejores etapas de su vida, en la que disfruta de la maternidad y el éxito profesional por lo que ya se encuentra preparando nuevas sorpresas con las que seguramente millones de fanáticos comprobarán por qué es considerada una de las celebridades favoritas en la actualidad.

Pero mientras revela de qué se trata este nuevo proyecto que tiene entre manos, recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir una acalorada fotografía en la que posó frente a la ventana con un body color piel que se perdió entre sus curvas.

“Preparando sorpresas para ti“, escribió al pie de la seductora postal en la que volvió a presumir la curvilínea silueta que posee, pero que también fue el pretexto perfecto para invitar a sus seguidores a visitar su página de contenido exclusivo y suscribirse para seguir disfrutando imágenes como esta.

Y aunque la anterior instantánea enamoró a cerca de 45 mil fanáticos que la calificaron con un “me gusta”, no fue la única ocasión que atrajo las miradas pues también realizó otra sesión de fotos en las que posó vistiendo otro conjunto con el que hizo tremendo derroche de sensualidad.

En esta ocasión, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, apareció ante la cámara con una sexy mini falda de piel color negro que casi enseña de más y que combinó con un top blanco de escote profundo formando un conjunto que resaltó su belleza. Y es que en una de las candentes postales dejó a la vista sus estilizadas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que en una publicación más, Aleida Núñez enamoró a miles al dejar expuesta su cinturita de infarto mientras pasea por un famoso barrio de San Francisco, California. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez luce mini cinturita y abdomen de acero con top en forma de corazón

–Aleida Núñez presume sus curvas desde el gimnasio con ajustado conjunto deportivo rosado

–Dicen que el nuevo novio de Aleida Núñez es actor, originario de Francia y tiene 5 años menos que ella