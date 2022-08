Ángela Aguilar se luce en jeans acampanados y muestra a sus fans el ruedo donde presentó su show “Jaripeo sin fronteras”

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Ángela Aguilar se presentó el fin de semana -junto con su padre Pepe y su hermano Leonardo- en el Amway Center de Orlando, Florida, donde se adaptó un ruedo para su espectáculo “Jaripeo sin fronteras”. Y a través de sus historias de Instagram ella se lució usando unos jeans acampanados mientras mostraba a sus fans el lugar horas antes del concierto.

No cabe duda que la cantante mexicana está imponiendo moda al usar ese tipo de pantalones, ya que recientemente se le vio luciendo unos de color verde antes de una de sus presentaciones y otros con coloridos diseños laterales mientras interpretaba el cover de “Como la flor”, original de Selena.

Ángela quiere mucho a su hermano, y hace algunos días, con motivo del cumpleaños de Leonardo, publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, además de escribirle un mensaje: “Que cool que seas mi hermano. Feliz cumpleaños a mi compañero, colega, maestro, y amigo. Te quiero mucho más allá de lo que puedo expresar por acá ❤️”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

