En minibikini blanco, la hija de Chayanne se luce recostada tomando el sol

Luciendo su escultural figura, Isadora Figueroa complació a sus seguidores en Instagram (que ya son más de 429,000) con unas fotografías en las que aparece recostada en un sofá, tomando el sol y usando un minibikini blanco; el mensaje con el que complementó las imágenes fue “aprovechando los últimos días del verano”.

La hija del cantante Chayanne (y prima de Lele Pons) poco a poco ha ido haciéndose de fans, a quienes deleita con fotos y videos en los que muestra los mejores momentos de sus viajes. Hasta ahora ha disfrutado el verano al máximo, y lo dejó ver en imágenes en las que aparece usando un microbikini rojo y lanzándose al mar desde un yate.

Desde hace dos años Isadora se alista para su lanzamiento musical; la espera está impacientando a sus fans, pero ella parece no tener prisa. En su cuenta de esa red social compartió un video en el que se le ve tocando el piano e interpretando un cover del tema “Desconocidos” de Mau y Ricky, Camilo y Manuel Turizo: “Tengo esta canción pegada en mi cabeza, así que pensé en compartirla pa empezar el fin de semana con buenos vibesss 😂😅”. View this post on Instagram A post shared by Isadora (@isadorafigueroa)

