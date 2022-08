Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 22 de Agosto de 2022

03/21 – 04/19

Si observas detenidamente tu situación verás que la mayoría de tus supuestos problemas no te pertenecen. Despeja la neblina que oscurece tu mente para pensar con objetividad. Comienza en este mismo instante a liberarte de preocupaciones inútiles.

04/20 – 05/20

Hoy te recomiendo que tengas mucha precaución en temas de dinero porque ahora tus pies no están en la tierra. Si te vas a ocupar de tu contabilidad o administración deberás poner atención extra a los números porque tienes tendencia a la distracción.

05/21 – 06/20

Aunque el panorama se presente un poco incierto manéjate con coherencia. No te desanimes tan fácilmente cuando encuentres algún obstáculo en tu camino. Toma conciencia de tu actitud y de todo lo que dices. Busca la luz y sal de las penumbras.

6/21 – 7/20

Tu anhelo de ayudar a los demás se expandirá en el día de hoy. Pero tendrás que aprender a identificar quien necesita verdaderamente de tus atenciones y quien solo busca aprovecharse de tu buena voluntad. No caigas en el error de olvidarte de ti.

07/21 – 08/21

Algunas personas se hacen llamar amigos, pero en rigor de la verdad no han hecho suficientes méritos para ganarse el título. El lobo se disfrazó de cordero y se ha mantenido cierto tiempo a tu lado engañándote, deberás estar atento para desenmascararlo.

08/22 – 09/22

Levanta la voz y no permitas que te ignoren o que pasen por alto tu autoridad. Te toca ahora mostrar coherencia entre lo que dices y lo que haces para que te respeten. Aléjate de los seres que desparraman falsos rumores acerca de ti.

09/23 – 10/22

Si quieres evolucionar no intentes adornar con mentiras la realidad que tienes que aceptar. Tú mereces lo mejor pero a veces te empeñas en enredarte y buscar lo problemático. Libérate y proponte a partir de hoy, disfrutar de lo mejor que la vida te ofrece.

10/23 – 11/22

En asuntos de finanzas o negocios es momento de enfrentar las cosas para poner al descubierto cualquier “trampa” que pueda aparecer. Si eres lo suficientemente astuto vencerás cualquier engaño o traición. Permite que la verdad ilumine el lado oscuro de tu vida.

11/23 – 12/20

Deja de buscarte complicaciones en asuntos sentimentales. Aléjate de triángulos amorosos ya que éstos no dejan nada positivo. Establece nuevas relaciones con personas con las que puedas hablar de todos los temas y no tengas que ocultar tu verdadera esencia

12/21 – 01/19

Descubrirás una información secreta o reservada relacionada con tu trabajo, pero por ahora te convendrá ser discreto y no contarle a nadie lo que sabes. Cuidar de tu salud física, mental y emocional será tu obligación o tu prioridad en estos momentos.

01/20 – 02/18

En el amor te encontrarás frente a un cruce de caminos y te aparecerán algunas tentaciones que no te convienen. Si no quieres poner en peligro una relación genuina no engañes ni mientas. Busca la respuesta escuchando solo lo que dicta tu corazón.

02/19 – 03/20

Preferirás quedarte en casa sin que nadie te moleste para poder descansar luego de periodo lleno de emotividad. Ten cuidado a la hora de hablar con tus familiares porque sin querer podrías generar algunos enredos. Evita ponerte en el papel de víctima.