Karol G se contonea con top de triangulitos en el camerino de El Coliseo de Puerto de Rico

La colombiana Karol G dio tremendo taco de ojo en el camerino de El Coliseo de Puerto Rico cuando, sin querer queriendo, se contoneó en frente del espejo con un top de triangulitos y dejó ver su tatuaje que lleva en el medio de sus pechos que dice “Hope” (Esperanza, en español). Justo de antes de paralizar al público en una presentación sin igual como invitada sorpresa en el concierto de Eladio Carrión.

El cantante estuvo dando una presentación sin precedentes. Un sold out total y por supuesto, su amiga Karol G debías estar ahí. Además pudo estrenar su cabello rojo en un escenario y cantando Provenza. Recordemos que la última vez que se presentó en tarima fue en el Tomorrowland 2022 con DJ Tiesto, donde tapó su cabellera. Volvió al escenario para cantar un arreglo de su éxito junto Eladio Carrión, no sin antes contonearse frente a un espejo con triangulitos en sus pechos y su inconfundible tatuaje en el medio del busto. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

La última vez que La Bichota Karol G cantó en El Coliseo de Puerto Rico fue al inicio de su Bichota Tour. Ahí fue su ex Anuel AA fue el que se apareció en la tarima. Para ese momento, la cantante de género urbano dijo que ese siempre había un sueño de ella presentarse ahí y que se lo había compartido al ahora esposo de Yailin La Más Viral. Después se fueron al camerino donde todo el equipo le celebró el cumpelaños a Papá G y también el de Anuel. Ahí hicieron las paces y pasaron la página. Sin embargo, más nunca se le vieron juntos. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Karol G está a pocas semanas de comenzar su Strip Love Tour. Con el cual ya prometió mucha sensualidad. Además el cambio de cabello de azul a rojo tendría mucho que ver con esto. Esta será por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por otro lado, Karol G montó un tremenda oficina en Medellín, Colombia. Esto para su marca Girl Power Inc. Tiene vista panorámica a lo largo de ella, sala de conferencias, paredes con sus mejores portadas y cada una de las áreas está inspirada en algún álbum o tema importante para La Bichota. Sin duda, la intérprete de “El Makinón” no para de crecer y dar de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

