“La Chica del Clima”, Yanet García, muestra su torneada retaguardia en la playa con micro bikini de hilos dorado

Yanet García es conocida por la escultural silueta que ganó tras varios años de entrenamiento, por lo que además de utilizar sus redes sociales paras promover la importancia de llevar una vida saludable, también recurre a ellas para presumir lo bella que luce con diminutas prendas de lencería y trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación.

Pero la modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” no solo ha encontrado la fórmula perfecta para hacer una fortuna y llevar una vida de lujos en Nueva York, sino que gracias a su proyección en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans también ha disfrutado de espectaculares viajes para realizar sus candentes sesiones fotográficas, ejemplo de ello fue su visita a las Islas Turcas y Caicos, desde donde se lució con diminutos conjuntos de baño que resaltaron la belleza de su ejercitada figura.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la nacida en Monterrey, Nuevo León, elevó la temperatura al posar desde la playa con un micro bikini de hilos de pedrería dorada que expuso al máximo su torneada retaguardia.

La imagen que fue acompañada con la frase “Llévame de vuelta” se convirtió en una de las más elogiadas de su galería fotográfica, logrando recaudar miles de reacciones en forma de corazón que confirmaron lo bella que luce y el lugar que ocupa entre sus fanáticos.

Pero entre los paradisiacos destinos que continuamente visita también se encuentra Quintana Roo, México, desde donde acapara todas las miradas al posar con diminutos bañadores que dejan muy poco a la imaginación.

Y es que, en una sexy postal que compartió poco antes, Yanet García se lució ligeramente de perfil a la cámara, pero en esta ocasión fue junto a la piscina y vistiendo un arriesgado conjunto de red color rojo, con el que miles de fanáticos confirmaron que posee una de las figuras más fascinantes del mundo del espectáculo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, la presentadora y actriz mexicana también es una inspiración para las mujeres por lo que lanzó una aplicación en la que comparte sus rutinas y secretos para lograr una figura de infarto, dejando claro que los resultados llegan solo con dedicación, disciplina y el trabajo duro. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

