Marc Anthony y Jennifer Garner no fueron a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron su segunda boda vestidos todos de blanco incluyendo lo invitados. Sus amigos más íntimos y familiares más cercanos se hicieron presentes en una boda de ensueño. Sin embargo hubo unos grandes ausentes. Ni el hermano de Ben, Casey Affleck, ni las exparejas de los tórtolos respectivamente, Marc Anthony y Jennifer Garner fueron al enlace.

A la primera boda en una capilla en Las Vegas tampoco fueron. Ahí solo habrían ido algunos de los cinco hijos de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Pero ha sorprendido que, manteniendo buenas relaciones con sus ex parejas y teniendo hijos en común, ni Marc Anthony, ni Jennifer Garner fueron a la boda realizada en Georgia. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Star Kids (@hollywoodstarkids)

Resulta que Jennifer Garner viajó a Virginia con su pareja y Marc Anthony estaba en su casa en Miami disfrutando de su fin de semana con su novia Nadia Ferreira. Sin embargo, se supo que la también actriz de Hollywood le habría enviado un regalo a Jennifer Lopez y Ben Affleck por su boda. View this post on Instagram A post shared by Red carpet LIVE (@redcarpet_live)

La actriz acudió a un local de la cadena de tiendas Sam’s Club acompañada por su padre y su novio John Miller, con quien mantiene una discretisima relación desde 2018. A primera vista estaba muy sonriente y no parece que se sintiera incómoda dejándose ver en público mientras el padre de sus hijos le daba el ‘sí quiero’ a otra Jennifer; de hecho, incluso posó para una foto con un fan que se acercó a saludarla. View this post on Instagram A post shared by #ChismologíaAZ (@chismologiaaz)

En el caso de Marc Anthony, salta a la vista que él se esperaba que, a falta de acceso a la boda del año, los paparazzi se contentara con perseguirle a él a lo largo de todo el día y se mostró muy calmado, animándose incluso a saludarles en la distancia. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Otra persona muy importante en la vida del novio que tampoco se encontraba entre los invitados era su hermano Casey Affleck, que el sábado por la mañana seguía en Los Ángeles. Los paparazzi le abordaron a la salida de Starbucks y él respondió de forma escueta a sus preguntas, bromeando con que se había quedado dormido y por eso se había perdido la cena de ensayo del viernes. No está claro si voló ese mismo día para acudir a la ceremonia, aunque se rumorea que no pudo hacerlo debido a un imprevisto relacionado con sus hijos. Unas horas más tarde Casey publicó un mensaje en Instagram dándole la bienvenida a la familia a su nueva cuñada y advirtiéndole que va a tener que todos sus miembros son bastante disfuncionales. View this post on Instagram A post shared by Casey Affleck (@caseyaffleck)

Sigue leyendo:

Dayanara Torres habla sobre el compromiso de su ex Marc Anthony con Nadia Ferreira

Novia de Marc Anthony, Nadia Ferreira, le grita en pleno concierto y él le responde

Hija de Ben Affleck no asistió a la boda con Jennifer Lopez por un poderoso motivo que lastima a Jennifer Garner

Jennifer Garner y su supuesto consejo a Jennifer Lopez para que sea feliz con Ben Affleck

La madre de Ben Affleck se accidenta horas antes de la boda del actor y JLo en Georgia

Así luce la decoración de la mansión de Ben Affleck previo a su boda con Jennifer Lopez