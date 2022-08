Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera roban miradas en España posando junto a Renata Notni y Diego Boneta

Dos de las parejas más populares de los últimos meses se encontraron durante el Festival de música Starlite Catalana Occidente 2022 en España, se trata de los recién casados Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes coincidieron con Renata Notni y Diego Boneta.

El primero en dar de qué hablar durante la gala Starlite fue el actor y cantante mexicano Diego Boneta, quien en medio de la emoción recibió el primer premio que le dan en España por su labor altruista y qué mejor manera de ser reconocido que de manos de su novia, la bella actriz Renata Notni quien lo recibió en el escenario con el galardón y un romántico beso que sorprendió a todos los asistentes.

Poco antes de recibir el reconocimiento, Boneta derrochó amor cantando “Por debajo de la mesa”, uno de los éxitos musicales de Luis Miguel, tema que no dudó en dedicarle a su pareja sentimental por primera vez y de manera pública.

Otra de las grandes sorpresas durante el Festival que es considerado como el más importante de Europa fue la presencia de otra pareja de mexicanos que en fechas recientes han estado en boca de todos por su boda, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes brillaron por todo lo alto.

Y es que, mientras el intérprete de “Te Esperaba” conquistó al público de Marbella, España, su esposa coreó cada uno de sus éxitos desde la primera fila, mostrándose de lo más enamorada en cada interpretación. View this post on Instagram A post shared by Starlite Catalana Occidente (@starlitefestival)

Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando los recién casados convivieron con otras celebridades que asistieron a la velada, entre los se encontraban Diego Boneta y Renata Notni, con quienes convivieron para más tarde posar para la clásica foto del recuerdo. View this post on Instagram A post shared by Redd Boneta (@redbonetaoficial)

La imagen fue publicada por la revista Caras México, en la que aparecieron ambas parejas junto a la fundadora del Festival Starlite, Sandra García-Sanjuán.

“En su concierto en el Festival Starlite en Marbella, España Carlos Rivera estuvo acompañado de su esposa Cynthia Rodríguez y sus amigos Diego Boneta y Renata Notni“, se lee en la serie de fotografías de la inolvidable noche que vivió el originario de Huamantla, Tlaxcala, en su único concierto de este año en Europa. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

También te puede interesar:

–Carlos Rivera muestra su amor por Cynthia Rodríguez, dedicándole una canción en pleno concierto

–Diego Boneta y la romántica foto con dedicatoria a Renata Notni que derritió las redes

–Carlos Rivera no olvida sus orígenes y compra histórica casa en su pueblo natal