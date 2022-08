En body dorado y botas altas Ivonne Montero presume su imponente físico

Ivonne Montero tiene un cuerpo escultural, y lo dejó ver en unos videos que publicó en Instagram a manera de TBT y para promocionar su faceta como cantante. Durante una sesión de fotos ella posó usando botas altas y un vistoso body dorado, con una gorra militar como complemento.

Tras resultar ganadora en la segunda temporada del reality show “La casa de los famosos” la actriz mexicana ha regresado a su vida habitual y está a la espera de nuevos proyectos. Una de las personas que la felicitó por obtener el primer lugar fue la conductora Yolanda Andrade, quien compartió un video en el que se muestran como grandes amigas. View this post on Instagram A post shared by Yolanda Andrade (@yolandaamor)

Ivonne ha regresado a su casa en Cancún, donde vive con su pequeña hija. Gran parte del público que vio “La casa de los famosos” no conoce sus canciones, por lo que ella misma promocionó su perfil en la plataforma Spotify: “Mi gente hermosa muchos no sabían que yo cantaba, acá síganme y escúchenme !!!” View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

