Gomita eleva la temperatura bailando con diminuto bikini de flecos junto a la piscina

Aracely Ordaz, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Gomita elevó la temperatura con un coqueto baile que realizó junto a la piscina al mismo tiempo en que viste un bikini pequeñito.

Gomita continuamente se ve envuelta en la polémica debido a las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido a su corta edad, así como los problemas familiares que lamentablemente ha protagonizado en meses recientes. Pero sin duda, también sabe llamar la atención a través de las redes sociales gracias a los atrevidos bailes que realiza con el mínimo de prendas; pero el grado de sensualidad aumenta si aparece ante la cámara con diminutos trajes de baño.

Y fue precisamente así como la estrella circense está alborotando los corazones de sus fanáticos, ante quienes agitó sus caderas durante los días de descanso que tomó en los últimos días.

Las acaloradas imágenes fueron publicadas a través de su perfil oficial de TikTok, en donde apareció bailando mientras viste un sexy bikini de flecos en tono rosado que dejó a la vista sus curvas y un espectacular vientre plano que le ha dejado la cirugía de bypass gástrico a la que se sometió en septiembre de 2021 y que le permitió bajar más 13 kilos.

Mientras que en otra breve grabación, recurrió a su sentido del humor para exponer lo que todos ven cuando aparece en público. @gomita_oficial ♬ BIZCOCHITO – ROSALÍA

Pero no solo sabe robar cámara por lucirse con sus seductores bañadores, pues Gomita también elevó la temperatura al aparecer con un diminuto vestido traslúcido que dejó ver las prendas de ropa interior que lleva puestas y que le ayudaron a lucir aún más sus candentes pasos de twerking. @gomita_oficial El trend mas sexy de @Carol Castro ♬ LOKERA – Rauw Alejandro & Lyanno & Brray

No obstante, la presentadora de 27 años no solo es capaz de robar miradas durante sus viajes a la playa, ya que también lo hace durante los espectáculos que ofrece en el circo, ejemplo de ello fue la fotografía que compartió dentro de su perfil oficial de Instagram, en el que, posando de espaldas a la cámara, dejó al descubierto la voluptuosa retaguardia que logró con una cirugía estética, aunque fue en abril de 2021 cuando decidió someterse a una cirugía para retirarse los implantes de glúteos. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

También te puede interesar:

–Gomita eleva la temperatura modelando un provocativo bikini de hilos color neón junto a la piscina

–Gomita enciende las redes bailando en bikini en la playa y fans le dicen: “Este cirujano si te dejó bien”

–Gomita presume sus atrevidos pasos de twerking con un revelador conjunto de red color violeta