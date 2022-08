Harry Styles no teme presentar un estilo de género fluido: “He tenido mi propio viaje para descubrir mi sexualidad”

Harry Styles admitió que “ha tenido su propio viaje para descubrir su sexualidad” en una honesta entrevista para Rolling Stone, en la que además de hablar de su relación con la actriz Olivia Wilde y de su carrera como cantante y actor, da muestra de que no teme sumergirse en un estilo de género fluido con abrigos de plumas y conjuntos de piel.

En la charla con la publicación, el artista británico -quien también reveló que sueña con tener hijos-, estuvo acompañado de su novia, quien dirigió la película en la que se conocieron, “Don’t worry, darling”. “A veces la gente dice: ‘Sólo has estado públicamente con mujeres’, y no creo que haya estado públicamente con nadie. Si alguien te toma foto con otra persona, no significa que tengas una relación pública”, aseguró Harry.

Styles, a quien la revista describe como un hombre zen y encantador, está próximo a estrenar dos películas, en una de ellas, “My policeman”, interpreta un personaje homosexual, por lo que no dudó en expresar: “Creo que todos, incluyéndome a mí, han tenido su propio viaje para descubrir su sexualidad y sentirse más cómodos con ella. ‘My Policeman’ es una historia muy humana. No es una historia gay sobre personas que son gay. Para mí trata sobre el amor y sobre el tiempo perdido”.

En los últimos años el cantante ha crecido con esa filosofía, y es que a raíz de la separación del grupo con el que alcanzó fama internacional –One Direction– Harry optó por un estilo más llamativo, sin un género definido, pero sí lleno de prendas oversize, con lentejuelas, pieles y plumas. De acuerdo con la reconocida revista de música, el artista originario de Chesire se unió a artistas como Mick Jagger y David Bowie, quienes se han caracterizado por adoptar un estilo de género fluido y sin etiquetas. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

También te puede interesar:

-Harry Styles muestra su afición por el golf, deporte que practica cada vez que desea “desconectarse” de su trabajo

-Harry Styles habría firmado un acuerdo para actuar en varias películas de Marvel Studios