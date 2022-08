Michelle Renaud arranca suspiros posando con diminutos bikinis desde Capri, Italia

El próximo 9 de septiembre Michelle Renaud celebrará a lo grande su cumpleaños número 34; sin embargo, los festejos iniciaron varias semanas antes con un espectacular viaje por Europa en el que ha derrochado belleza y sensualidad luciéndose con diminutos bikinis.

La estrella de televisión continúa disfrutando de la mejor etapa de su vida en medio del amor de su hijo Marcelo, el cariño de sus amigos y por supuesto el éxito profesional que la ha llevado a colocarse como una de las actrices de telenovelas más reconocidas de los últimos tiempos. Sin embargo, también ha demostrado que además del talento expuesto en cada proyecto en el que participa, la belleza es uno de sus grandes aliados y más ahora que ha regresado a la soltería, por lo que no pierde oportunidad de presumir su esbelta figura.

Así sucedió durante el viaje a Europa que se encuentra disfrutando junto a un grupo de amigas, donde ha dejado ver que está dispuesta a disfrutar cada instante que la vida le regala y qué mejor si es en medio de un paradisiaco destino como lo es Capri. Y fue precisamente desde la bahía de Nápoles, en Italia, como la mexicana volvió a presumir su escultural silueta con un sexy bikini que dejó con la boca abierta a sus 5.1 millones de seguidores de Instagram.

Aunque todavía faltan algunos días para celebrar un año más de vida, la protagonista de exitosas telenovelas como ‘Hijas de la luna’ y ‘La Herencia’, compartió una serie de fotografías en las que se le vio posando frente al mar con un traje de baño de dos piezas color azul, con el que derrochó elegancia y sensualidad.

“Capri es para la gente caprichosa, es todo lo que voy a decir”, sentenció al pie de las postales que se ganaron el reconocimiento de más de 63 mil seguidores que la calificaron con un corazón rojo, además de cientos de mensajes en los que confirmaron lo hermosa que luce desde cualquier parte del mundo.

La actriz también utilizó el mismo perfil social para agradecer por sus fantásticos 33’s y de paso compartir lo bien que la está pasando en la isla italiana, serie de imágenes que describió con la frase: “Qué lugar tan mágico y tan Bello 33 gracias por tanto“. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

Por supuesto no ha sido todo lo que ha decidido compartir a lo largo de los últimos días, ya que poco antes dio a conocer con sus fieles admiradores otra recopilación de imágenes desde Croacia, en donde volvió a modelar pequeños bikinis que resaltaron su belleza. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud) View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

