Rosalía asusta por sus cejas y su peluca pero enamora con su perreo desde Brasil

La cantante española Rosalía llegó a Brasil después de un éxito arrollador en tres ciudades y cuatro presentación en México. Ya sabemos que, al igual que su homólogo Bad Bunny y Tokischa, la intérprete de “Con Altura” es una transgresora que siempre impacta por sus ideas diferentes. En esta oportunidad volvió a causar espantos por sus cejas finitas, su peluca de Morticia (personaje de Familia Addams) pero enamoró con su increíble perreo.

Pero esta no es la primera vez que Rosalía hace lo mismo a sus cejas. Hace poco causaba espantos justamente por haberlas pintado muy finitas. Esto mientras Rauw Alejandro, su enamorado con el que además se presume ya se comprometió, se presentaba como parte de su gira en Miami. Ahora Brasil es la tarima de la artista española, que ha puesto al mundo de cabezas con su fusión de sonidos basados en palos flamencos y el género urbano con el pop. View this post on Instagram A post shared by la rosalía🇧🇷 (@queen.rosaliavt)

El Motomami World Tour se encuentra a la mitad y Rosalía sigue enamorada de su público de Latinoamérica. Recordemos que cuando sacó su disco Motomami no tuvo al principio mucha aceptación España. Sin embargo y con el estreno de varios sencillos ha logrado posicionarse y hacerle la competencia a Karol G y Becky G, quienes siguen en la palestra cuando de género urbano se trata. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

El último sencillo de La Motomami, “Despechá“, ha dejado a todo el mundo haciendo el “challenge” de Tik Tok que la propia Rosalía creó. Además se dejó ver muy sexy en el mismo al usar unos cacheteros de jean que se abrió y mostró más abajo del abdomen. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La cantante se sigue abriendo camino como productora. Ya se supo que Rosalía le produjo un tema a la esposa de Anuel AA, Yailin La Más Viral, en el que según el propio tarpero hasta Rauw Alejandro terminó metiendo la mano. Habrá que esperar que “La Chivirika” estrene su EP para escuchar cómo quedó el trabajo de la española a nivel de producción. Por ahora les dejamos “Despechá“ para que disfruten la que es considerada hasta ahora el tema de este verano en España.

