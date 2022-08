Rosalía luce su retaguardia mientras posa en shorts cacheteros blancos

Rosalía nunca deja de sorprender con sus sexys y originales atuendos; ahora complació a sus fans posando en la noche y luciendo su retaguardia al usar shorts cacheteros, que complementó con un top lleno de transparencias, botas altas y un sombrero.

La cantante española se encuentra en Brasil, dentro de su gira mundial Motomami. Después de su concierto ella acudió a una fiesta en la que convivió con cantantes como Ludmilla, Duda Beat y Juliette; para la ocasión Rosalía optó por un look drag, con sus cejas pintadas y el cabello de dos colores.

A lo largo de su tour Rosalía ha tenido un cálido recibimiento de parte de sus fans, siempre aceptando dar autógrafos y teniendo varios detalles en el escenario, como el mostrar su alegría cuando el público le lanzó peluches del Doctor Simi; el mensaje que escribió para sus seguidores mexicanos junto a una serie de fotografías que publicó en Instagram fue: “MÉXICO GRACIAS ME VOY CON EL CORAZÓN LLENITO (Y LA MALETA DE SIMISSSSS) hahah OS AMO GRACIAS POR SER TAN GENEROSOS CONMIGO Y CANTAROSLO TODO Y SER TAN MOTOMAMISsssssssSSSS❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

