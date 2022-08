Sin ropa interior, Dua Lipa se luce con un body de malla transparente

Dua Lipa ha obtenido más de un millón de likes en Instagram por su más reciente publicación: una serie de fotos tomadas en su celebración de cumpleaños y en las que la cantante aparece posando junto a una escultura, luciendo su tonificado cuerpo en un body negro de malla transparente que dejó ver su falta de ropa interior. El mensaje con el que complementó las imágenes fue “vamosss a la fiestaaaa”.

La artista británica -quien se encuentra en pausa de su exitosa gira mundial Future nostalgia– también se dejó ver en espectaculares fotos usando un vestido largo de piel y un microbikini de hilos que combinó con botas altas. La acompañaron sus amigos y muchos de sus fans la felicitaron a través de las redes sociales por su cumpleaños número 27.

Dua recibió también una felicitación muy especial, la de su hermana Rina Lipa, quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que ambas aparecen en distintas etapas, y escribió el siguiente mensaje: “Feliz Día Dua 🪩💗🫧 gracias por ser mi hermana y enseñarme todo lo que soy! Agradecida contigo ❤️‍🔥 Estoy tan orgullosa de ser tu hermana pequeña 🥰 Te amo Du🫀🫀🫀🫀”. View this post on Instagram A post shared by rina (@rinalipa)

También te puede interesar:

-Dua Lipa sube la temperatura al mostrarse en bikini azul y comiendo sandía

-Dua Lipa se luce en un ajustado body de animal print y está lista para continuar con su gira