Trabajadora sexual salva a niña que era abusada por su padrastro policía

Una mujer que es trabajadora sexual se convirtió en una heroína al salvar a una niña de 7 años que era abusada sexualmente por su padrastro, quien es un policía militar.

Y es que un hombre originario de Argentina buscaba cumplir con una de sus fantasías, por lo que se puso en contacto con una prostituta; sin embargo, en el chat le mostró cómo abusó de su hijastra.

La trabajadora creyó en un principio que todo se trataba de una broma o de la imaginación del hombre, por lo que accedió una vez que le pidió 8 mil pesos argentinos, aproximadamente 60 dólares. Sin embargo, al darse cuenta que era real la propuesta decidió dar con su paradero para denunciarlo.

Si bien en un principio no obtuvo la fotografía que le pidió al agresor, lo encontró una vez que emprendió una búsqueda en redes sociales, de acuerdo a lo reportado por medios locales.

“Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena, le dije que como madre que soy le pedía por favor que la proteja de este degenerado y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, reveló la mujer en su declaración sobre la postura de la madre de la infante.

Lejos de hacer caso a la petición de la mamá, la mujer no se quedó con los brazos cruzados y denunció a los medios y la policía el caso del sujeto que posteriormente fue detenido y trasladado a prisión en lo que se llevan a cabo las investigaciones. Dentro del hogar del gendarme, la policía encontró varios celulares y computadoras.

