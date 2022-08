A sus 55 años Nicole Kidman enseña sus impresionantes músculos, luciendo sexys atuendos

Nicole Kidman ha sorprendido a propios y extraños con una fotografía en la que aparece mostrando sus músculos y usando un sexy atuendo de la firma Diesel, consistente en un top estampado y un cinturón gris. La sesión se llevó a cabo para las imágenes que ilustran una entrevista de la actriz en la revista británica de arte y moda Perfect.

A sus 55 años la actriz ganadora del premio Oscar lució en plena forma al usar atuendos vanguardistas y atrevidos, como un top de mezclilla, un vestido estampado y unas botas de látex que llegan hasta sus muslos. Entre los comentarios a las fotografías destacaron los de actrices como Rita Wilson y Naomi Watts, esta última una gran amiga de Nicole, quien escribió “¡Wow a todas esas fotos! ¡Y esos abdominales Nic!”

Para las fotos Nicole lució su color natural de cabello, aunque éste aparece más alaciado. Ella agradeció al equipo de la revista -cuyo ejemplar estará a la venta la próxima semana-, y como era de esperarse, las imágenes ya superan en Instagram los 600,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

