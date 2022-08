Así es la casa de Vanesa Romero, la supuesta nueva novia de William Levy

La modelo e influencer española Vanesa Romero, de 44 años y quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por su supuesta relación sentimental con William Levy, vive, desde principios de 2021, en una muy linda casa a las afueras de la ciudad de Madrid.

La propiedad, a la que se trasladó tras formalizar su separación de Alberto Jiménez, está valuada en cerca de $600,000 dólares.

De acuerdo a información de diversos medios ibéricos, el inmueble, de estilo arquitectónico moderno y distribuido a lo largo de dos pisos, cuenta con todas las comodidades necesarias para poder llamarlo hogar.

Goza, entre otras habitaciones, de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala principal, de oficina, de cuarto de lavado, de garaje, de recámaras y de baños.

Cocina

La cocina, a la que le hizo una drástica transformación con su mudanza, está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, con dos elegantes lámparas colgantes de tono dorado y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador para cuatro personas.

Comedor

El comedor, que se conecta por medio de un ventanal con la zona de jardín, está conformado por una mesa rectangular de madera con capacidad para ocho sillas de tono gris, mostaza y verde agua, así como por una alfombra, por plantas y por una lámpara colgante de tono oscuro.

Sala principal

La sala principal, que también podría ser considerada como una sala de televisión, está compuesta por un sofá modular de tono hueso con cojines de color gris, mostaza y verde agua, por una mesa de madera, por una alfombra de color verde, por una chimenea, por un mueble para su home theater y por una pantalla empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Oficina

La oficina está dotada de un escritorio, de una cómoda silla y de un librero, el cual suele utilizar para poner libros, pero también diversos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Recámara principal

La recámara principal cuenta con una cama grande con cabecera de tono gris, con una mesa lateral, con una cómoda, con un sillón, con un espejo con marco dorado, con un amplio clóset y con un baño completo. View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Jardín

Al exterior, rodeado de una elegante pared de piedra, el patio trasero cuenta con zona de terraza, con áreas verdes, con piscina con su respectivo spa, con jacuzzi, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero)

