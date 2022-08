Chiquis Rivera se tatúa sus labios y termina con la boca super inflamada

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, se tatuó los labios y terminó con la boca super inflamada por una advertencia que no le hicieran. La propia Abeja Reina mostró en Instagram cómo se le veían antes y después del tratamiento estético por el que quiso agregar color a sus labios.

Chiquis Rivera muestra en su cuenta de Instagram @chiquis cómo quedaron sus labios.

“Les tengo que contar algo. El día de ayer me hice un lip blush… básicamente me tatuaron los labios con un tinte para que sean un poquito más rojitos y nombre’ yo creo que porque tomé mucho el domingo (no me había dicho la muchacha que no puedo tomar) se me hizo la boca así de grande“, inmediatamente después montó la storie en su cuenta de Instagram donde se veía con los labios muy rojos y la boca muy inflamada.

Chiquis Rivera con los labios inflamados después de un procedimiento estético @chiquis

Ya se sabe que la Abeja Reina anda muy fitness y ni siquiera por haberse tatuado sus labios se alejará de su meta. Sigue entrenando duramente. Chiquis Rivera se fue a un evento en el que usó un escotado vestido rojo y en el que estaba acompañada de su amor desde hace un año, Emilio Sánchez. La hija de Jenni Rivera ha dado un giro impresionante a su figura y se nota mucho más delgada. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

De hecho, el fin de semana Chiquis Rivera subió a cantar con algo que algún momento le confesó a su amigo Jomari Goyso no se hace atrevía a hacer, usar cacheteros de jeans para cantar. Pero la Abeja Reina no solo ha hecho dieta y ha cambiado su rutina de ejercicios sino que está encantada de realizar deportes junto a su novio. El ciclismo y el senderismo de montaña se han sumado a las actividades que realiza la hermosa cantante de origen mexicano. View this post on Instagram A post shared by KIMMY⚡️ (@velo.chiquis)

Chiquis Rivera anda apoyando a su hermana Jacqie Rivera, quien es la nueva albacea de la empresa de Jenni Rivera. En tiempo récord tienen en mano importantes logros como reconocimientos que le han hecho ya a La diva de La Banda. Se sabe que en los Premios BillBoard de la Música Latina 2022 también habrán más sorpresas para sus fans. Esto sin mencionar la estrella que tendrá en el Paseo de la Fama de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Por ahora les dejamos el video de Abeja Reina de Chiquis Rivera que lleva el mismo nombre que su reciente disco y con el que, claramente deja sin lugar a dudas que heredó varios de los dones de la fallecida y por siempre recordada Jenni Rivera.

