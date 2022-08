En microbikini Camila Sodi se muestra en el mar haciendo paddle board

Camila Sodi ha vuelto a lucir su espectacular figura, ahora en unas fotos que compartió en sus historias de Instagram y en las que aparece haciendo paddle board en Suiza, usando un microbikini. Ella viajó a ese país para promocionar una clínica especializada en wellness y relajación.

Camila practica ese deporte desde hace varios años, pero recientemente relató que durante el viaje, al adentrarse en un lago perdió el rumbo, quedando a la deriva: “Me quedé tirada en el paddle board…y de repente como que volteo, regreso y estaba en medio del agua y el agua es enorme. Empecé a remar en medio del lago, llevaba una hora remando y de pronto, se puso súper picado el lago y no llegué a ningún lugar”.

Poco después procedió a pedir ayuda: “Yo estaba sin poder moverme y nadie me escuchaba, yo gritaba ‘Ayúdenme’, y en eso volteo y un amigo que hice aquí en la clínica vino por mí, me ayudó y salí. Ahora estoy toda quemada, insolada, generé más cortisol de la historia y no me relajé”. Camila recibió atención médica, pero afortunadamente todo estaba perfecto.

Ya más relajada, la actriz -que regresará en México en unos días para comenzar una nuevo proyecto- posó para una foto acostada en la cama mientras probaba qué tan suaves eran unas almohadas: “Relajada y descansada, esto es justo lo que necesitaba 🤍”.

