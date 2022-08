En microbikini de hilos Ivonne Montero presume su bronceado durante una fiesta junto a la piscina

Luego de pasar muchas semanas en “La casa de los famosos” Ivonne Montero se ha dedicado a descansar, pero eso no le impide divertirse, por ello ahora se dejó ver en una pool party familiar, y posó muy sexy junto a la piscina, usando un microbikini que le permitió lucir su perfecto bronceado.

La actriz mexicana también causó sensación al compartir un clip en el que aparece durante una sesión de fotos, presumiendo su escultural figura en un body nude con aplicaciones doradas, botas altas y una gorra militar. En esa red social Ivonne ya supera el millón de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Aparte de ser actriz Ivonne Montero cuenta con una larga carrera como cantante, y ya está lista para las fiestas de septiembre. Por ello promociona su show en redes sociales, algo que resultó una faceta desconocida para muchos de sus nuevos fans que la conocieron en “La casa de los famosos”, lo cual se tradujo en un mayor número de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

