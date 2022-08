Horarios restrictivos para comer ¿sirven para perder peso?

La alimentación restringida en el tiempo (ART) es un tipo de ayuno intermitente.

También conocido como 16/8 consiste en ayunar durante 16 horas del día, para luego comer durante las ocho horas restantes. Como el período de sueño dura aproximadamente ocho horas, es más fácil de cumplir que otros tipos de ayuno y se ha hecho muy popular. Recientemente, un grupo de investigadores halló tras analizar a 90 adultos con obesidad, que llevar a cabo una ART entre las 7 a. m. y las 3 p. m. puede ayudar a perder peso.

Estos nuevos hallazgos, publicados en JAMA Internal Medicine, muestran que comer temprano con restricción de tiempo durante un período de 8 horas entre las 7 a. m. y las 3 p. m. condujo a una pérdida de peso más efectiva, control de los niveles de presión arterial y mejoría del estado de ánimo en adultos con obesidad, en comparación con otro grupo que comió en un intervalo de alimentación de más de 12 horas.

Los autores de la investigación señalaron que este tipo de ART “puede ser un tratamiento eficaz tanto para la obesidad como para la hipertensión. También mejora el estado de ánimo al disminuir la fatiga y los sentimientos de depresión-desánimo, y aumenta el vigor”.

Tras un período de 14 semanas, los investigadores encontraron que el impacto de la ART en los participantes con obesidad fue equivalente a disminuir la ingesta calórica en 214 calorías por día (es decir, 6 libras o 2,7 kg en total).

Esta es una diferencia significativa, considerando que, para muchas personas, perder 5% del peso ofrece importantes beneficios para la salud, como:

Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Menor riesgo de diabetes tipo 2.

Menor riesgo de inflamación.

Menor riesgo de problemas óseos o articulares.

Menor riesgo de cáncer.

Mejor calidad de sueño.

Mayores niveles de energía.

No es la primera vez que una investigación encuentra que una ART trae beneficios para el control o pérdida de peso corporal. Un trabajo publicado en New England Journal of Medicine reclutó a 139 pacientes con obesidad a los que se les asignó una dieta reducida en calorías.

A su vez, la mitad de ellos también adoptaron una ART (solo comían entre las 8 a. m. y las 4 p. m.). Tras un año, la pérdida de peso fue similar entre los dos grupos, al igual que sus reducciones en la presión arterial, colesterol y azúcar en sangre.

Importancia del horario

Los autores del nuevo estudio resaltaron que los beneficios en su investigación se vieron a partir de implementar una versión de la ART llamada ART temprana (Early TRE, en inglés), que consiste en dejar de comer por la tarde (3 p. m.) y ayunar lo que resta del día (hasta las 7 a. m. siguiente).

Debido a que ciertos factores, como la sensibilidad a la insulina o el efecto térmico de los alimentos, alcanzan su punto máximo en la mañana, este tipo de ART puede otorgar beneficios adicionales en relación con otras formas de ayuno o de alimentación restringida.

Si bien los investigadores señalan que los ayunos intermitentes pueden ser una buena opción para perder peso, advierten que muchas personas pueden no tolerarlos o sostenerlos, exacerbando relaciones problemáticas con la comida.

Existen muchas maneras de implementar un ayuno intermitente o ART, por lo que es importante consultar a un experto para probar diferentes opciones y así conocer qué funcionará para cada estilo de vida, por ejemplo: