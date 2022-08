Horóscopo chino de hoy 24 de agosto: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino, más que tener un carácter adivinatorio, se basan en cálculos y relaciones entre la energía de los diferentes signos del zodiaco. Debido a esto es que podemos saber cuáles son las actividades que se verán favorecidas cada día y, también cuáles son mejor que evitemos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero, al momento de averiguar cuál es tu signo zodiacal chino, ten en cuenta que el año astrológico no inicia el 1 de enero, sino el 4 de febrero. Así que, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Este miércoles 24 de agosto, el gallo de tierra será el encargado de imprimir su energía, la cual es propicia para “sacar” de nuestra vida todo aquello que no nos favorece. Las dietas que se inicien hoy, también resultarán más favorecidas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Actuar solidariamente es el consejo que le da el gallo a los regidos por la rata. Ayudar, desinteresadamente, a quienes los rodean les generará un buen karma que en los próximos días será retribuido. Si alguien les pide consejo dénselo de manera objetiva e imparcial.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Aunque los bueyes no lo consideren así, los tropiezos que sufran este día serán para su propio beneficio. Retrasos y cambios de planes los llevarán a creer que la energía no está a su favor. Sin embargo, si estas cosas les suceden es porque el universo los está “librando” de varios problemas que se les iban a presentar hoy.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía cambia positivamente para quienes nacieron en los años del tigre. Este día será propicio para primeras citas, no solo románticas, sino también laborales y comerciales. Así que no dejen pasar la oportunidad y traten de agendar las reuniones que tengan pendientes. Vestir de colores tierra les dará más fuerza.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Con la energía del gallo en su contra, el conejo deberá cuidarse de las discusiones. Cualquier mal entendido puede llevar a su fin una relación importante para las liebres. Así que mejor, dedíquense a la rutina del día, no actúen a la defensiva y eviten tomarse cualquier comentario a nivel personal.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El ahorro debe ser hoy el objetivo principal de los dragones. Si bien ellos suelen ser metódicos y muy medidos en sus gastos, es importante que este día guarden un dinero extra, pues pronto podrían necesitarlo para cubrir algún gasto inesperado. También es recomendable que lleven a cabo mantenimientos preventivos tanto en su hogar como en el lugar de trabajo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente necesita pasar un tiempo a solas este día. No porque quiera aislarse o no tenga ánimos de soportar a la “humanidad”, sino porque es importante que haga un balance de lo que va corrido del año, para que pueda establecer los pasos a seguir durante los meses que quedan de la regencia del tigre. Aparten un momento y escriban sus proyectos, esto les será de mucha ayuda para los próximos días.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos gastos extras, que no habían contemplado dentro de su presupuesto, podrían pintar nubes grises en el cielo de los caballos. Será necesario que echen mano de sus ahorros, esos que en meses pasados la serpiente les recomendó que iniciaran. Pero no se preocupen, pues este dinero lo recuperarán pronto. Para aquellos que no tenían nada guardado, el gallo les sugiere que si van a pedir prestado dinero sea solo para cubrir lo más urgente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las cabras tendrán un día favorable para las relaciones sentimentales. Si están en busca de pareja, tendrán muchas posibilidades de conocer a alguien, gracias a la ayuda de un amigo cercano. Y si ya tienen una relación estable, hoy podrían recibir una maravillosa noticia que los unirá más como pareja.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Día para que el mono retome los estudios que dejó iniciados meses anteriores. Las ocupaciones del día, y un poco de pereza, han impedido que el mono termine sus capacitaciones. Hoy, el gallo les dice que continúen con sus cursos, pues muy pronto los necesitará para mejorar su status laboral, especialmente si su trabajo tiene que ver con mujeres o están rodeados de muchas mujeres.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo como regente del día sentirá la necesidad de dejar atrás todo aquello que viene cargando sin sentido ni necesidad. Relaciones, personas, historias, dolores… este día querrán soltar todo lo que no los deja caminar “liviano” y la energía de hoy les ayudará a lograrlo si ponen de su parte. Pueden llevar a cabo algún ritual que les ayude a soltar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es importante que los nacidos en los años del perro presten atención a su salud. Este mes ha sido de excesos, especialmente con los alimentos y el alcohol y, no solo tienen unos kilos de más, sino que también su hígado y sistema digestivo en general se están resintiendo. Consulten con un especialista e inicien una dieta detox. Les dará muy buenos resultados.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El cerdo deberá aprender este día que para exigir primero hay que dar, especialmente si ostentan una posición de autoridad. Pues el ejemplo es lo que hace que las personas se sientan que están frente a un líder verdadero. Así que, si no quieren que sus subalternos en el trabajo o sus hijos se rebelen, actúen de la misma manera como esperan que ellos lo hagan.