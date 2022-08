Shakira sonríe mostrando los piernones al llegar a jugar tenis con Milan y Sasha

A pesar que Shakira no está en su mejor momento, mucho menos después Gerard Piqué y Clara Chía Martí llegaran tomados de la mano a la boda del mejor amigo del central del FC Barcelona en La Costa Brava de España. Pero la intérprete de “Te Felicito” ha decidio decir “al mal tiempo, buena cara” y ha sonreído vistiendo una minifalda blanca con la que mostraba sus piernones. Esto, cuando llegó a jugar tenis a un club de Barcelona con sus hijos Sasha y Milan en compañía de varios amigos también.

A la colombiana también la escoltaba su hermano Antonio Mebarak, quien desde hace mucho tiempo es su mano derecha y quien ha vuelto a viajar a con ella a todos lados desde que se destapó la separación de Shakira y Gerard Piqué después de 12 de años de relación. Ayer, el corresponsal de El Gordo y La Flaca y paparazzi, Jordi Martin, fotografiaba a la cantante y ventiló que la misma le había hecho una petición: no preguntarle nada delante de Sasha y Milan. Por supuesto el comunicador, quien tiene años tras la pareja, aseguró que no se le había cruzado por la cabeza. En esas imágenes se veía a Shakira cabizbaja y muy triste, pero hoy ha vuelto a sonreir y que mejor motivo que sus hijos. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Ya sabemos que Shakira además de ser una artistas integral es una gran amante de los deportes y Sasha y Milan la siguen en su afición. No solo aman surfear juntos sino que también le entran al tenis. Shakira se abrazó con sus amigos que estaban esperándola para pasar un buen rato literal, dándole a la pelota en un club de España. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

De Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí se ha dicho de todo. Desde que el futbolista estaría haciéndolo a propósito hasta que esta relación tiene mucho tiempo, pasando por un supuesto embarazo cuya única prueba existente es una foto con un vientre un poquito abultado. Lo cierto es que, esto ya es un secreto a voces y el mundo se ha dividido entre los que apoya a Shakira y los que desean felicidad a Piqué y su novia, que no son pocos tampoco cabe acotar. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

Al parecer, el hecho que Gerard Piqué hubiese asistido durante el fin de semana a un concierto de Dani Martín con Clara Chía Martí hizo que Shakira se le fuera a la yugular a Piqué. Según varios medios españoles como la revista Hola, la ex pareja tenía un acuerdo en el cual no se dejarían ver en público con ninguna nueva pareja por el período de un año. Al futbolista del Barsa haber faltado al supuesto pacto, la colombiana planea llevarlo a juicio y solicitar la custodia completa de sus hijos. Recordemos que, según varios medios también como El Gordo y La Flaca, la misma quisiera residenciarse en Miami y esto alejaría al catalán de sus hijos por largos períodos de tiempo. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

