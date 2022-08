500 metros de tela y cristales Swarovski: los impactantes detalles sobre el vestido de novia de Jennifer Lopez

Luego de dos décadas y varias parejas fallidas, Jennifer Lopez y Ben Affleck se juraron amor eterno frente al altar en compañía de amigos y familiares. Como era de esperarse, los detalles de este evento desataron la curiosidad del público, específicamente acerca del vestido que la famosa cantante portaría para su día especial.

Y las plegarias de sus fanáticos fueron concedidas, pues a través de su portal de internet, la intérprete de “On the Floor” reveló varios detalles sobre los tres lujosos vestidos de diseñador que utilizo para su enlace matrimonial. De acuerdo con la famosa, todas las prendas fueron de alta costura y diseñados por la casa Ralph Lauren.

El primero (y más importante de todos) fue el que JLo usó para la ceremonia principal. Se trató un vestido de novia tipo pañuelo con un espectacular dobladillo con volantes. Y, si bien Jennifer Lopez solo portó esta pieza por 45 minutos, su proceso de creación involucró más de 1000 pañuelos y 500 metros de tela que se cortaron en volantes.

“Los volantes se unieron a mano, creando una falda voluminosa y romántica. La manga estaba insertada con un volante en cascada, que cubría desde la parte posterior del cuello alto hasta el hombro. Un velo del largo agregó una capa adicional de dramatismo“, detalló Ralph Lauren a la revista VOGUE.

Una vez terminada la ceremonia, la también actriz lució otros dos vestidos que dejaron con la boca abierta a los invitados. El segundo fue un diseño de perlas candelabro adornado con miles de collares en cascada que se completó con una falda amplia.

Por otro lado, la nueva Sra. Affleck vistió un último vestido bordado a mano con microplisados de tul de seda, que se acompañaron pequeños adornos de perlas. Cabe recalcar que para los tres looks, el maquillaje y peinado de la artista se mantuvieron sencillos y elegantes.

Otro detalle que conmocionó al público fue la costosa joyería que Jennifer Lopez presumió, pues en total estuvo valuada en poco más de dos millones de dólares. Y es que para el primer look, lució unos aretes clásicos de perlas blancas cultivadas en el mar del sur con diamantes engarzados de platino, de la marca Mikimoto, con un costo de 53 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by Mary🇮🇹💍 (@jlocrewitalia)

En el segundo modelito cambió sus aretes por un juego de diamantes y perlas de la misma firma, solo que con un valor de 85 mil dólares, mientras que para el último agregó un par de diamantes de 27 kilates únicos en su tipo. ¿El precio? 2 millones de dólares.

Te puede interesar:

• Jennifer Lopez publica foto vestida de novia mientras captaban a Ben Affleck agotado

• Como Jennifer Lopez y Ben Affleck: los signos zodiacales que pueden recuperar a un ex con éxito

• Marc Anthony y Jennifer Garner no fueron a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck