Actores de Beverly Hills 90210 reaccionan a la muerte de Joe E. Tata

Joe E. Tata, quien hiciera el jefe de “Brandon” en el restaurante Peach Pit en la serie original de Beverly Hills 90210 murió a los 84 años después de varios años padeciendo Alzheimer. Actores de la pieza se pronunciaron a través de las redes sociales y reaccionaron emotivamente.

“Nat Bussichio” era el carismático propietario del restaurante Peach Pit en Beverly Hills 90210. Pero al parecer, el actor de Hollywood Joe E. Tata tenía mucho en común con su personaje. El elenco lo amaba en la vida real así como en la serie de televisión que popularizó en los ’90. Muchos de ellos han compartido emotivos mensajes en sus redes sociales para el actor. Activar subtítulos en español.

Brian Austin Green expresó: “Un amigo mío me envió este video del evento en vivo BAG pod que hicimos en la escuela secundaria de Torrance hace unos años gracias. Seguro que Joey era un miembro de la familia y lo extrañaremos, pero lo recordaremos con mucho cariño”. View this post on Instagram A post shared by Brian Austin Green (@brianaustingreen)

Ian Ziering posteó en su cuenta de Instagram: “Los escritores y productores más prolíficos de Denise Douse, quien interpretó a la Sra. Teasley, y ahora estoy muy triste de decir que Joe E Tata ha fallecido. Joey era realmente un OG, recuerdo haberlo visto en los archivos de Rockford con James Garner años antes de que trabajarámos juntos en 90210. A menudo era uno de los villanos de fondo en la serie original de Batman. Una de las personas más felices con las que he trabajado, fue tan generoso con su sabiduría como con su amabilidad. Aunque el hueso de durazno era un set 90210, a menudo se sentía como el telón de fondo del espectáculo de Joe E Tata. Las historias de días pasados ​​que compartiría, las increíbles experiencias en la industria del entretenimiento de la que formaba parte nos mantendrían cautivados a todos. Es posible que haya estado en la parte de atrás de muchas escenas, pero fue una fuerza líder, especialmente para nosotros, sobre cómo apreciar el regalo que fue 90210. Mi sonrisa se oscurece hoy, pero disfrutar de buenos recuerdos lo mueve de mis ojos a mi corazón, donde siempre estará. Mi más sincero pésame a su familia y amigos, y a todos los demás a los que también quería. Descansa en paz Joey”. View this post on Instagram A post shared by Ian Ziering (@ianziering)

Jason Priestley, su eterno compañero: “Hoy perdimos a mi querido amigo y jefe de televisión Joe E Tata. Nat Busiccio fue una gran parte de Beverly Hills 90210 y Joey fue una gran parte de mi vida. Descansa en paz Joe. Nunca habrá otro”. Mientras que Shannen Doherty solo colocó una foto de ambos en sus historias de Instagram. Sin duda Joe E. Tata será recordado por todos los que trabajaron a su alrededor. View this post on Instagram A post shared by jason_priestley (@jason_priestley)

