Chiquis Rivera usa lycras ajustadas y se desata bailando con su hermano Mike al ritmo de banda

Si algo han logrado los hijos de Jenni Rivera es mantenerse unidos a pesar de todas las diferencias que han existido por muchos años dentro de la familia Rivera por distintos motivos. Chiquis Rivera ha hecho la función de madre y hoy en día no solo los sigue apoyando a cada uno de sus hermanos sino que también sabe pasársela bomba. Ella y Mike (Michael Rivera) han dado toda una clase de baile al mejor estilo banda y la Abeja Reina por supuesto se lució con unas lycras muy ajustadas y presumiendo su delgada silueta.

Chiquis Rivera y Mike se ve que son los alegrones de la familia. En lo que parece ser el jardín de la mansión de Chiquis Rivera en Chino Hills, los hermanitos bailaron como si no hubiese mañana. Claro está que a la Abeja Reina le llovieron los piropos y las flores en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. Cerca se encontraba su cuñada y sobrinos que pocos vemos en las redes sociales.

A pesar de la copada agenda de Chiquis Rivera, se ve que sigue manteniendo como tradición pasar rato en familia y más si es en compañía de sus cinco hermanos, pues mucho mejor. Recordemos que la Abeja Reina se ha dedicado los últimos diez años, junto con Jacqie Rivera, al cuidado y crianza al menos de los más pequeños. View this post on Instagram A post shared by Johnny Cinco (@thegreatcinco)

Hace pocos días, Chiquis Rivera se presentó en el Music Center de Los Ángeles. Algo que días antes había dicho que la tenía muy emocionada, pues esta es la ciudad que la vio nacer. Ahí subió a cantar en sexys cacheteros de jean pero, con lo que no contaba el público, era con que los cinco hijos de Jenni Rivera subieran a acompañar a Chiquis y armaran un fiestón en tarima. Hasta Johnny, que es el más pequeño y por ende se espera tenga un gusto musical más amplio, dio una muestra clara de que el regional mexicano correo por su sangre. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) Deslizar a la derecha.

Sin duda alguna, los hijos de Jenni Rivera: Jacqie, Chiquis, Mike, Jenicka y Johnny han sabido sobreponerse a las zancadillas a la vida. Después de los resultados de la auditoría de las empresas de Jenni, las diferencias con sus tíos Juan y Rosie Rivera por lo mismo y la toma de control de todo lo referente a La Diva de La Banda, estos jóvenes parecen estar en un muy buen momento de sus vidas personales y profesionales. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera) Deslizar a la derecha.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera perrea hasta el suelo y sube su blusa en el Abeja Reina Tour desde Oregón

Chiquis Rivera usó diminuto hilo dental y su pantalón la dejó en evidencia durante los Latin AMA’s 2022

Chiquis Rivera muestra piernones y busto con vestido mínimo en el release de “El Honor”

Chiquis Rivera presume sus “boobies” de cerca y lanza nuevo labial “Desnudo”

Chiquis Rivera usa enterizo de agujeros y se desbordan todos sus encantos en el lanzamiento de “Naked”

Chiquis Rivera usa transparencia de pies a cabeza y aclara si habla con el ex de Jenni Rivera, Esteban Loaiza

Chiquis Rivera cancela concierto y revela que está delicada de salud

En tanga de hilo, Chiquis Rivera recibe un masaje y luce al máximo su retaguardia