Desde las alturas Eiza González luce sus caderas usando un body con una sola manga

Eiza González ha acaparado las miradas una vez más, ahora en su faceta de modelo. Ella compartió en su cuenta de Instagram unas espectaculares fotos en blanco y negro tomadas por Greg Williams para la revista Elle y en las que también promociona joyería de Bulgari, una marca de la que es imagen desde hace tiempo. Los atuendos que lució fueron diversos, destacando uno compuesto por botas altas y un body de cuello alto cuya característica principal es tener una sola manga.

La bella actriz mexicana de 32 años posó en lo alto de un edificio, presumiendo su figura en un enterizo de terciopelo y hasta usando un abrigo de plumas. Ella es muy solicitada por las revistas de moda, y hace algunos meses apareció en las páginas de la edición mexicana de InStyle, usando un ajustado vestido estampado.

Como actriz, Eiza lleva uno de los roles estelares en la serie “Extrapolations” (próxima a estrenarse), pero hace unos días terminó de trabajar en la primera temporada de “The three body problem” de Netflix. En su cuenta de Instagram publicó muchas fotos de las distintas locaciones de la serie y escribió un largo mensaje, en el que se destaca lo siguiente: “Estos pueden ser los más emocionales y locos ¿10…11? meses de mi vida. Sangre, sudor y lágrimas se dejaron aquí. ¡Realmente no puedo esperar para que todos ustedes experimenten este increíble show!” View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

