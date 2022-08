Gerard Piqué exigió condición a mejor amigo para asistir a boda junto a Clara Chía Martí

Ayer se dieron a conocer las fotos entre Clara Chía Martí (nueva novia de Gerard Piqué) y el astro del FC Barcelona asistiendo a la boda de su mejor amigo y tomados de la mano. Sin embargo, Jordi Martin, paparazzi y corresponsal de El Gordo y La Flaca y quien sacó las fotografías de la nueva pareja asegura que el ex de Shakira le hizo una exigencia a su mejor amigo para asistir a la boda.

La misma habría sido prohibirle a los invitados el uso de teléfonos celulares. Esto, según el fotógrafo, para evitar que un invitado discreto grabara a Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí. Sin embargo, el corresponsal de El Gordo y La Flaca, se pudo colar escondido al evento en La Costa Brava de España y hacer las imágenes que salieron en exclusiva para la revista Hola donde el ex de Shakira se ve feliz. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Jordi Martin también afirmó que Clara Chía Martí estaba muy cómoda, pues este mejor amigo de Gerard Piqué trabaja para la misma empresa (Kosmos) que trabaja la joven de 23 años y en la cual el central del Barça es uno de los accionistas más importantes. Así que la misma pudo sentirse como pez en el agua con los amigos del ex de Shakira. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clarachiamartii_)

Justo la colombiana se pudo ver ayer sonriendo y mostrando los piernones al ir a jugar tenis con sus hijos Sasha y Milan y otro grupo de amigos. Días antes, Shakira habría pedido justamente al mismo paparazzi que la fotografiara pero que no le preguntara nada delante de los niños. A lo que Jordi Martin accedió. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Estas imágenes fueron hechas un día después que el video de Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí dieran la vuelta al mundo. En las mismas la pareja se encuentra disfrutando en medio de caricias y besos del concierto del cantante español Dani Martín. Sin duda alguna, el ex de Shakira no oculta su relación, ni tampoco lo cómodo que se encuentra con la joven. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

