Karol G confiesa sus duros momentos al inicio de su carrera y cómo dejó de hablar con su papá

La Bichota Karol G dio una entrevista de casi dos horas al puertorriqueño Molusco. En ella admitió cosas que le gustan, las que no, cómo es hoy en dia como artista y algo que ha confesado con mucha humildad: el momento en que por poco deja la música. Esto, pues quería estudiar en Estados Unidos y la misma rudeza del medio y lo difícil que era destacar llevó a la colombiana a tomar esta decisión al principio de su carrera. Su padre, el muy querido y conocido Papá G y “El Makinón” pasaron por sus respectivas diferencias.

Ir al momento 1:20:00 video tomado del canal de Youtube, Molusco TV.

“Mi papá y yo tenemos una conexión muy especial porque él era mi mánager. Yo era la que cantaba. Nosotros éramos el equipo. Entonces yo llamaba y decía: Hablas con la secretaria de Karol G. Era el mánager, el rod mánager, él era el dj. Él era todo. Él me dice mi negrita de acero. Yo soy la morenita de la casa… Él comenzó con una idea. Yo muchas veces quise desistir. Incluso dejamos de hablar por un tiempo y no quería hacer más música. Quería estudiar otras cosas y dejamos de hablar. Para él fue como inaceptable porque él tenía la convicción que el día de mañana todo iba a funcionar… Yo comencé a hacer música en el 2006 y yo sentía que en el 2008 yo ya no quería hacer más música… Pero él… real, mi papá siempre era como que: – Bah, vaya y haga que lo que quiera que yo sé que va a volver. No sé, él como que siempre tuvo la convicción… Siempre está conmigo porque de verdad mi papá siempre se la ha vivido demasiado conmigo. Dejó su carrera, dejó su trabajo por trabajar conmigo y hoy todo lo que me pasa es porque él creyó en mí más incluso de lo que yo misma creía. Mi papá forjó mucho mi personalidad de mujer fuerte…“, dijo Karol G sobre el ser humano que lo es todo para ella y los duros momentos que vivieron al inicio de su carrera musical. View this post on Instagram A post shared by Papá G (@papag_kg)

No es un secreto que siempre hemos visto a Papá G y a La Bichota muy unidos y cerquita. Sin embargo, ya no es la persona que maneja su carrera aunque sigue muy al pendiente de todo lo que sucede con la marca Karol G. Ahora su mánager Noah, su hermana Jessica Giraldo y varias otras personas cercanas son los que están al mando. Sin embargo, la colombiana se mete en todo y da ideas que como dijo, vienen repotenciadas en respuesta con el maravilloso equipo que ha formado con el pasar del tiempo en estos 13 años de carrera que tiene la máxima exponente del género urbano. View this post on Instagram A post shared by felipe Orvi (@felipeorvi)

Karol G sin duda está haciendo historia y eso es precisamente lo que dice que le transmite a su Team G. De sus colegas y compañeros del reggaetón dice que le encanta que todos estén haciendo cosas a grandes escalas. Justamente lo habló con Bad Bunny el día que asistió a la inauguración de su restaurante en la ciudad de Miami. Admitió haber hablado con el “Conejo Malo” y con Jhayco de la importancia y de lo felices que se sienten de ver a otros reggaetoneros triunfar y que les vaya bien. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G dio más detalles de su cambio de color de cabello, lo que significa para ella este nuevo color, su nuevo tour por arrancar, su metodología de trabajo y todo lo que ha hecho ser hoy en día una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial.

A horas de estrenar su próximo tema “Gatúbela” con Maldy Society de Plan B, nosotros les dejamos un pequeño adelanto que compartió en redes sociales sobre la canción que sale mañana viernes por todas las plataformas digitales Además, ya contó que el videoclip del mismo es una especia de película de terror (género que ama). View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

